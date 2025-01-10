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Enginarlı Çorba

Enginarlı Çorba
ORTA

Lezzetli, besleyici ve ferahlatıcı bu çorba, sofralarınızı şenlendirecek.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tereyağını tencereye alıp eritin. Enginarı ilave edip yumuşayana kadar soteleyin. Küp doğranmış sarımsağı katıp 1 dakika daha soteleyin. Elma, patates, et suyu ve defne yaprağını katın. Elma ve patates dağılmaya başlayana kadar tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin.

  • 2

    Ocaktan alıp blender'de çekin. Yeniden ocağa oturtun. Limon suyu, tuz, karabiber ve fesleğeni katıp karıştırın. Bir taşım kaynatıp içinden defne yaprağını çıkarın ve servis tabaklarına alın. Kızarmış ekmekle birlikte servis yapın.

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