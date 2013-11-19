Ekşili Anadolu Çorbası Tarifi

Buğday ve nohudu bir gece öncesinden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün süzüp yine ayrı kaplara alın ve haşlayın. Kırmızı mercimeği yıkayıp bir tencereye alın. Üzerine 5 su bardağı su, limon suyu ve tuz ekleyip yumuşayana dek pişirin. Haşlanmış buğday ve nohudu süzüp tencereye katın. Bir-iki taşım kaynatın. Ayrı bir tencerede zeytinyağı ve yemeklik doğranmış soğanı pembeleşinceye dek kavurun. Üzerine biber salçası, nane, pul biber ve 1 su bardağı su koyup karıştırın. Daha sonra mercimekli karışıma ekleyin ve bir-iki taşım birlikte kaynatın.