Ekmek Çorbası Tarifi
Doyurucu ve bir o kadar lezzetli olan ekmek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Köy ekmeğini suyla hafifçe nemlendirdikten sonra üzerine tereyağını sürün ve bir tencereye yerleştirin. İnce kıyılmış maydanozu ekmeğin üzerine serpin.
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2
Suyu kaynattıktan sonra ekmeğin üzerine dökün ve çatalla ezerek hafif ateşte bir süre pişmeye bırakın. Ardından limon suyuna 1 yemek kaşığı su ekleyip, pişmekte olan çorbanın üzerine ilave edin.
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3
Toz zencefil, karanfil, rendelenmiş muskat ve tuz ekleyerek bir taşım kaynatın. Sıcak servis yapın.
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