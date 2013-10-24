Domates ve İrmikli Çorba Tarifi
Domates ve irmikli çorba çok sağlıklı ve vitaminlidir. Peki domates ve irmikli çorba nasıl hazırlanır. İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Un ve tereyağını bir tencereye alıp, unun kokusu hafif çıkana kadar kavurun. Sütü yavaşça ekleyip, pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Kabukları soyulmuş ve rendelenmiş domates ile suyu ilave edin.
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2
Kaynamaya başlayınca irmiği ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın. Tuzunu ayarlayın. Çorbayı blenderden geçirin ve tekrar bir taşım kaynatın. Nane ile süsledikten sonra sıcak olarak servis yapın.
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