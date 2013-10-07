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Brokoli Çorbası Tarifi

Brokoli Çorbası Tarifi
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Şifalı, leziz ve doyurucu hepsini içeren brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Brokolileri çiçeklerine ayırın. Soğanı yemeklik doğrayıp, ayçiçeği yağında kavurun. Brokoli, 5 su bardağı su, karabiber ve tuz ekleyip 15 dakika haşlayın.
  • 2
    Daha sonra blenderden geçirin. Ayrı bir yerde 1 su bardağı su ve unu iyice çırpıp, yavaş yavaş ve karıştırarak çorbaya ekleyin. 10 dakika daha pişirin.

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