Brokoli Çorbası Tarifi
Şifalı, leziz ve doyurucu hepsini içeren brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Brokolileri çiçeklerine ayırın. Soğanı yemeklik doğrayıp, ayçiçeği yağında kavurun. Brokoli, 5 su bardağı su, karabiber ve tuz ekleyip 15 dakika haşlayın.
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2
Daha sonra blenderden geçirin. Ayrı bir yerde 1 su bardağı su ve unu iyice çırpıp, yavaş yavaş ve karıştırarak çorbaya ekleyin. 10 dakika daha pişirin.
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