Bademli ve Terbiyeli Tavuk Çorbası Tarifi
Oldukça lezzetli olan bademli ve terbiyeli tavuk çorbası tarifi... Bademli ve terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Safranı bir kaseye alıp üzerine sirke ve yarım çay bardağı ılık su ekleyin. Bu şekilde 2 saat dinlendirip süzün.
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2
Bademleri kaynar suda 20 dakika bekletip kabuklarını soyun ve havanda irice dövün.
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3
Tavuğu bir tencereye alıp, üzerine 10 su bardağı su ve tuz ekleyip haşlayın. Sudan çıkarıp derisini ve kemiklerini ayırdıktan sonra etini didikleyin.
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4
Bir tencereye tavuğu haşladığınız sudan 7 su bardağı koyun. Üzerine pirinci ilave edip, pişmeye bırakın. Ayrı bir tavada tereyağını eritin ve dövülmüş bademi ilave edin. Karıştırarak rengi dönene dek kavurun ve tencereye katın.
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5
Didiklenmiş tavuk etini ve safranlı suyu da tencereye ekleyin. Yumurta sarıları ve nişastayı çırpın. Üzerine limon suyu ilave edin. Kaynayan çorba suyundan bir-iki yemek kaşığı ekleyip inceltin.
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6
Hazırladığınız terbiyeyi pirinç yumuşayınca azar azar ve sürekli karıştırarak çorbaya ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Servis tabaklarına aktarın. Nar taneleri ile süsleyerek sıcak olarak servis yapın.
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