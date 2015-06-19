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Bademli ve Terbiyeli Tavuk Çorbası Tarifi

Bademli ve Terbiyeli Tavuk Çorbası Tarifi

Oldukça lezzetli olan bademli ve terbiyeli tavuk çorbası tarifi... Bademli ve terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Safranı bir kaseye alıp üzerine sirke ve yarım çay bardağı ılık su ekleyin. Bu şekilde 2 saat dinlendirip süzün.
  • 2
    Bademleri kaynar suda 20 dakika bekletip kabuklarını soyun ve havanda irice dövün.
  • 3
    Tavuğu bir tencereye alıp, üzerine 10 su bardağı su ve tuz ekleyip haşlayın. Sudan çıkarıp derisini ve kemiklerini ayırdıktan sonra etini didikleyin.
  • 4
    Bir tencereye tavuğu haşladığınız sudan 7 su bardağı koyun. Üzerine pirinci ilave edip, pişmeye bırakın. Ayrı bir tavada tereyağını eritin ve dövülmüş bademi ilave edin. Karıştırarak rengi dönene dek kavurun ve tencereye katın.
  • 5
    Didiklenmiş tavuk etini ve safranlı suyu da tencereye ekleyin. Yumurta sarıları ve nişastayı çırpın. Üzerine limon suyu ilave edin. Kaynayan çorba suyundan bir-iki yemek kaşığı ekleyip inceltin.
  • 6
    Hazırladığınız terbiyeyi pirinç yumuşayınca azar azar ve sürekli karıştırarak çorbaya ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Servis tabaklarına aktarın. Nar taneleri ile süsleyerek sıcak olarak servis yapın.

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