Ev Yapımı Yer Elması Cipsi
Hafif ve sağlıklı bir atıştırmalık arayışında olanlar için mükemmel bir seçenek. Evde kolayca yapabileceğiniz bu nefis cipsler, hem keyifli hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yer elmalarının kabuklarını soyun. Soyacak veya mandolin ile patates cipsi gibi ince dilimleyin. Fazla suyunu bir peçete yardımıyla alın. Un, tuz ve karbonatı karıştırın. Yer elması dilimlerini karışımın içine atıp iyice harmanlayın ve fazlasını elek yardımıyla silkeleyin.
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2
Ayçiçeği yağını kızartma tenceresine alıp ısıtın. Kızan yağın içerisine yer elmasını ekleyip altın sarısı renk alınca kağıt havlu serili bir tabağa çıkarıp fazla yağını alın.
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3
Sos için tüm malzemeyi mutfak robotunda kıvam alana kadar çekin ve servis kasesine alın. Yer elması cipsi ile beraber servis yapın.
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