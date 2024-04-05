Tarif Ara
Öğünler Cips Çıtır kaplamalı nugget

Çıtır Kaplamalı Nugget

Çıtır Kaplamalı Nugget
KOLAY 20 DAKİKA

Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından sevilen dışı çıtır çıtır içi yumuşacık enfes bir çıtır kaplamalı nugget tarifimiz var.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tavuk göğsünü blender ile kıyma haline getirin. Diğer malzemeleri ekleyip yoğurun. Harcı 1 saat buzdolabnda bekletin ve köfteleri şekillendirin.

  • 2

    Harcın elinize yapışmaması için ellerinizi su ile ıslatın. Ayrı ayrı kaselere un, yumurta ve galeta ununu koyun. Yumurtaları çırpın.

  • 3

    Köfteleri önce una sonra yumurtaya en son da galeta ununa bulayıp Arnica Airfyer sıcak hava fritözünde 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

