Çıtır Kaplamalı Nugget
Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından sevilen dışı çıtır çıtır içi yumuşacık enfes bir çıtır kaplamalı nugget tarifimiz var.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Tavuk göğsünü blender ile kıyma haline getirin. Diğer malzemeleri ekleyip yoğurun. Harcı 1 saat buzdolabnda bekletin ve köfteleri şekillendirin.
-
2
Harcın elinize yapışmaması için ellerinizi su ile ıslatın. Ayrı ayrı kaselere un, yumurta ve galeta ununu koyun. Yumurtaları çırpın.
-
3
Köfteleri önce una sonra yumurtaya en son da galeta ununa bulayıp Arnica Airfyer sıcak hava fritözünde 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
