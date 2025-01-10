Bebek Enginar Pane
Bebek enginar panesi tarifi ile sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Unlu karışım için tüm malzemeleri karıştırın. Yumurtalı karışım için tüm malzemeleri karıştırın. Bebek enginarları boylamasına ortadan ikiye bölün. Ayçiçek yağını bir tavada ısıtın.
-
2
Enginarları, önce her tarafına gelecek şekilde unlu karışıma batırın. Fazlalıkları silkeleyin. Sonra yumurtalı karışıma batırın. Isınmış ayçiçeği yağında kızartın. Yoğurt sos için tüm malzemeleri karıştırın. Arkalı önlü kızarttığınız enginarları yoğurt sos ile servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Muz ile Işıldayan Tarifler
- Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
- Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL