Supangle Tarifi
Supangle sevenler bu tatlıyı ellerinizle yapıp misafirlerinize sunmak ister misiniz? Kuplarla sunulan bu tarif hem görsellik açısından hem de lezzet açısından oldukça enfes görünecek. Supangle nasıl yapılır? İşte supangle tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Süt, un ve nişastayı tencereye alıp topak kalmayana dek iyice çırpın. Kakao, toz şeker ve vanilyayı ekleyip kısık ateşte koyu bir kıvama gelene kadar tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin.
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2
Karışım göz göz olunca çikolatayı katın ve ocağın altını kapatıp, kendi sıcaklığında erimesini sağlayın. Tereyağını ilave edin ve spatula yardımıyla aşağıdan yukarıya doğru 5 dakika karıştırarak karışıma yedirin.
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3
Supangleyi kup ya da kaselere paylaştırın ve hava kabarcıklarının gitmesi için kupları birkaç kez zemine hafifçe vurun.
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4
Oda sıcaklığında ılıtın ve soğuması için buzdolabında 2 saat bekletin. Üzerini Antep fıstığı ile süsleyip servis yapın.
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