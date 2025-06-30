Profiterol
Dışı çıtır içi yumuşacık hamuru, bol kreması ve enfes çikolata sosuyla damakları şenlendiren klasik bir tatlı: Ev yapımı profiterol tarifi!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pastacı kreması için bütün malzemeyi tencereye alın ve karıştırın. 5 dakika karıştırarak pişirin. Kremanın kabuk tutmaması için üzerini streç filmle kaplayıp soğumaya bırakın.
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2
Hamur için su ve tereyağını bir tencereye alın. Kaynama noktasına gelen suya un ve tuzu ekleyip karıştırın. Hamuru 2-3 dakika karıştırarak pişirin ve ocaktan alın. Soğuyunca, yumurtaları tek tek ekleyerek mikser yardımıyla karıştırın.
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3
İyice soğuyan hamuru sıkma torbasına alın. Bir tepsiye pişirme kağıdı serip sıkma torbası yardımıyla ceviz büyüklüğünde hamurlar sıkın. Her hamur parçasını tepsiye sıktığınızda suya batırdığınız parmağınızla üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış, fansız ayarda ve 180 derece fırında, kabarıp üzerleri sertleşinceye kadar yaklaşık 15 dakika kontrollü olarak pişirin.
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4
Pastacı kremasını sıkma torbasına alın. Pişmiş ve soğumuş şu hamurlarının alt kısmından sıkma torbasının ucuyla hafifçe delik açıp, içlerine kremayı sıkın. Daha sonra servis tabağına alın.
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5
Çikolata sos için kremayı sos tenceresine alın. Kaynama noktasına gelince çikolataları parçalayarak ekleyin. Karıştırarak akışkan kıvamlı bir sos elde edin. Şu hamurlarının üzerine çikolatalı sos döküp servis yapın.
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