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Marshmallow'lu Çikolata Tarifi

Marshmallowlu Çikolata Tarifi
ORTA

Marshmallowları sade yiyenlerden misiniz yoksa ateş üzerinde yakmayı mı tercih edersiniz? Size marshmallow'lu çikolata tarifi versek ve yapmanız gerekenleri de söylesek... Marshmallow'lu çikolata nasıl yapılır merak eder misiniz? Eğer öyleyse işte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Çikolataları benmari usulü eritin ve süt ekleyerek seyreltin. Karışımı hafifçe soğuması için bir kenara alın. Doğranmış marshmallow antep fıstığı içi ve küçük doğranmış gofreti karıştırıp silikon kalıplara paylaştırın.

  • 2

    Üzerine çikolatayı pay edin ve oda sıcaklığında yarım saat bekletin. Daha sonra donması için buzdolabında 1 gece dinlendirin. Ertesi gün kalıptan çıkarıp, servis yapın.

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