Marshmallowları sade yiyenlerden misiniz yoksa ateş üzerinde yakmayı mı tercih edersiniz? Size marshmallow'lu çikolata tarifi versek ve yapmanız gerekenleri de söylesek... Marshmallow'lu çikolata nasıl yapılır merak eder misiniz? Eğer öyleyse işte tarifi...