Çikolatalı ve Armutlu Muffin Tarifi

Diğer taraftan bitter çikolatayı tereyağı ile bir kaba alıp benmari usulü eritin ve karıştırarak birbirine yedirin. Metal bir kaşıkla koyulaşan kakaolu karışıma ekleyip, karıştırın. Un, çırpılmış yumurta, çeyrek su bardağı kakao ve kalan şekeri ekleyip iyice karıştırmaya devam edin. 24 cm çapındaki kelepçeli kek kalıbını ya da tek porsiyonluk alüminyum kapları yağlayıp unlayın.