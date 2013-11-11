Çikolatalı Kup Tarifi
Soğuk soğuk tatlı yemek için en iyi tarif çikolatalı kup tarifi... Muhallebi kıvamında olacak şekilde hazırlayacağınız çikolatalı kup nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir tencereye süt, un, yumurta ve toz şekeri koyup iyice çırpın ve ocağa oturtun. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın ve koyulaşınca tencereyi ocaktan alın.
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2
İçine vanilya ekleyip, karıştırın. Ayrı bir kapta labne peynirini çırpın ve pişen kremaya ilave edip, çırpın. Karışımın yarısını bardaklara paylaştırın. Aralarına kavrulmuş antep fıstığı serpip, tekrar kalan karışımı pay edin.
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3
Üzerini kavrulmuş antep fıstığı ile süsleyin.Soğuması için buzdolabında en az 2 saat bekletip, servis yapın.
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