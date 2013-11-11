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Çikolatalı Kup Tarifi

Çikolatalı Kup Tarifi
ORTA

Soğuk soğuk tatlı yemek için en iyi tarif çikolatalı kup tarifi... Muhallebi kıvamında olacak şekilde hazırlayacağınız çikolatalı kup nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bir tencereye süt, un, yumurta ve toz şekeri koyup iyice çırpın ve ocağa oturtun. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın ve koyulaşınca tencereyi ocaktan alın.

  • 2

    İçine vanilya ekleyip, karıştırın. Ayrı bir kapta labne peynirini çırpın ve pişen kremaya ilave edip, çırpın. Karışımın yarısını bardaklara paylaştırın. Aralarına kavrulmuş antep fıstığı serpip, tekrar kalan karışımı pay edin.

  • 3

    Üzerini kavrulmuş antep fıstığı ile süsleyin.Soğuması için buzdolabında en az 2 saat bekletip, servis yapın.

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