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Çikolata Sos Tarifi

Çikolata Sos Tarifi
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Tatlıların ve keklerin üzerinde dökeceğiniz sosu dışarıdan almak istemiyorsanız bu çikolatalı sos tarifi tam size göre. Ölçüyü istediğiniz gibi arttırıp azaltabileceğiniz çikolatalı sos nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Süt, toz şeker, kakao ve vanilyayı bir tencereye alın. Çok kısık ateşte çırpma teli ile çırparak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra arada sırada karıştırarak, 1-1.5 saat pişirin. İyice koyulaşıp sos kıvamına geldikten sonra tencereyi ocaktan alın. Çikolatayı ilave edip, eritin.

  • 2

    Üzerinin kaymak tutmaması için sos soğuyana kadar sürekli karıştırın. Hemen kullanmayacaksanız saklamak üzere kavanoza doldurun ve buzdolabında muhafaza edin.

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