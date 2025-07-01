Yoğurtlu Soğan Aşı

Ayrı bir tencereye aldığınız süzme yoğurdun içine yumurta ile zeytinyağı ilave edin. Aynı yöne doğru sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirin. Yoğurt tıkırdamaya başlayınca et suyundan 4-5 kepçe kadar azar azar ilave ederken bir yandan da karıştırın. Bu işlem devam ederken sürekli aynı yöne karıştırmaya devam edin, kaynamaya başlayınca etli nohudun olduğu diğer tencerenin içine azar azar ekleyin. Kaynayana kadar aynı yöne doğru karıştırmaya devam edin. Kaynayınca tuzu katıp ocaktan alın.