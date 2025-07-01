Yoğurtlu Soğan Aşı
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle yoğurtlu soğan aşı tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Nohudu bir gece önceden 3 su bardağı su ile ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp yıkayın. Orta küp (medium dice) doğranmış eti yıkayıp nohut ve 10-12 su bardağı su ile birlikte tencereye alın. Yüksek ateşte pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca üzerinde oluşan köpüğü (kef) bir kevgir yardımıyla alın. Kaynayan tencerenin kapağını hava alacak şekilde aralık bırakın. Ağzı tam kapatılırsa taşar. Ocağın altını kısın ve et ile nohut yumuşayana kadar pişirin. Pişme süresi yaklaşık 75 dakika.
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2
Arpacık soğanların baş ve uç kısımlarını kesildikten sonra kabuklarını soyup temizleyin. Pişen et ile nohudun üzerine ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Pişme süresi 15 dakika.
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3
Ayrı bir tencereye aldığınız süzme yoğurdun içine yumurta ile zeytinyağı ilave edin. Aynı yöne doğru sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirin. Yoğurt tıkırdamaya başlayınca et suyundan 4-5 kepçe kadar azar azar ilave ederken bir yandan da karıştırın. Bu işlem devam ederken sürekli aynı yöne karıştırmaya devam edin, kaynamaya başlayınca etli nohudun olduğu diğer tencerenin içine azar azar ekleyin. Kaynayana kadar aynı yöne doğru karıştırmaya devam edin. Kaynayınca tuzu katıp ocaktan alın.
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4
Bir tavada yağ ısıtın. Harı kuru naneyi yakmayacak sıcaklığa geldiğinde nane ilave edin ve ocaktan alın. Karabiber de aynı şekilde tencerenin içine veya servis tabaklarına alınan yemeğin üzerine serpin. Yoğurtlu soğan aşı, bulgur veya pirinç pilavı ile servis yapın.
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