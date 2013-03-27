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Tereyağlı Somon

ORTA

Tereyağının zengin aromasıyla harmanlanmış somon filetosu, hem gözlerinizi hem de damak zevkinizi şımartıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Somonu ısıya dayanıklı bir kaba koyun ve üzerine tereyağını yerleştirin. Üzerini streç filmle kaplayın ve önceden ısıtılmış 150 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Fırından çıkarıp, servis tabağına alın. Üzerine tuz ve karabiber serpin.
  • 2
    Sos için kıyılmış taze soğanı zeytinyağı ile birlikte tavaya alın ve şöyle bir çevirin. İçine kremayı ekleyip, 5 dakika pişirdikten sonra tuz ve karabiber serpin. Bu sosu somonun üzerine dökün. Pul biberi tereyağında hafifçe yakıp, balığın üzerine gezdirin.

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