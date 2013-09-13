Tatlı ve Ekşi Soslu Karides
Bu lezzetli tarif, karidesleri tatlı ve ekşi sosla kaplayarak mükemmel bir denge sunar.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sos için gereken malzemeyi arzu edilen miktarlarda bir tencereye koyun ve 2-3 dakika düşük ateşte kaynatıp tatlı ve ekşi sos elde edin.
- 2Karideslerin kabuğunu temizleyin. Wok'a, 3 su bardağı ayçiçek yağı koyarak ısıtın ve ısıtılan yağın içine karidesleri koyup karıştırın. Yağdan çıkartılan karidesleri süzün. Aynı wok'a, 3-4 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave edip sebzeleri ekleyin.
- 3İki kez tavada sallandıktan sonra, tatlı ekşi sos ve karidesleri içine katın. Sos kaynadığı zaman, boza kıvamına gelmesi için kadar nişastalı su ilave edin ve servis yapın.
- 2
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