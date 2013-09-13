Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Tatlı ve ekşi soslu karides

Tatlı ve Ekşi Soslu Karides

ORTA

Bu lezzetli tarif, karidesleri tatlı ve ekşi sosla kaplayarak mükemmel bir denge sunar.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Yoğurt Soslu Fasulye
ORTA

Yoğurt Soslu Fasulye

Kabak Mücver
ORTA 15 DAKİKA

Kabak Mücver

Portakallı Tavuk
KOLAY 20 DAKİKA

Portakallı Tavuk

Fırında Pazılı Mücver
ORTA 15 DAKİKA

Fırında Pazılı Mücver