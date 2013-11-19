Soğanlı Tavuk Aşı
Akşam yemeğinde ne yapacağını mı düşünüyorsunuz? O zaman Soğanlı Tavuk Aşı tarifini mutlaka denemelisiniz. Lezzetine doyamayacağınız Soğanlı Tavuk Aşı tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuğu yıkayıp tencereye yerleştirin. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ve yarım çay kaşığı tuz ekleyip haşlayın. Tavuğu sudan alıp, ılınmaya bırakın. Daha sonra didikleyip kenara alın.
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2
Ayrı bir yerde piyazlık doğranmış soğanı ayçiçek yağda soteleyin. Domates ve biberleri az miktarda suda ayrı ayrı haşlayıp doğrayın. Domates, biber ve salçayı soğana ilave edip karıştırın. Tavuk etini ekleyip harmanlayın.
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3
Üzerini iki parmak geçecek kadar tavuk suyu ve yıkanmış pirinç ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, pirinç yumuşayana dek kısık ateşte pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.
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