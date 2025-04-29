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Şehriye Pilavlı ve Teriyaki Soslu Somon

Şehriye Pilavlı ve Teriyaki Soslu Somon
ORTA 30 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Sos için tüm malzemeyi bir kasede karıştırın.
  • 2
    Somonu sosa bulayıp üzerini streç filmle kaplayın ve buzdolabında yarım saat bekletin.
  • 3
    Bu arada pilavı hazırlayın. Bunun için zeytinyağını tencerede ısıtıp arpa şehriyeyi sürekli karıştırın. Rengi dönene kadar kavurun.
  • 4
    Sıcak suyu ekleyin. Önce yüksek ateşte 3-4 dakika kaynatın.
  • 5
    Tuzunu ve karabiberini ilave etikten sonra ateşi kısın. Tencerenin kapağını kapatın. Suyunu çekene dek pişirin.
  • 6
    Arpa şehriyeyi ocaktan alın. Kaşıkla karıştırıp havalandırın. Soğuyunca kalan tüm malzemeyi ilave ederek harmanlayın.
  • 7
    1 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtıp sosu süzülmüş somonun her iki tarafını pişirin. Kalan sosu sos tavasına alın. Orta ateşte kıvam alana kadar pişirin.
  • 8
    Somonu pilavın üzerine yerleştirin. Sosunu dökün. Susam serpin ve bekletmeden servis yapın.

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