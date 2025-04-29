Şehriye Pilavlı ve Teriyaki Soslu Somon
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sos için tüm malzemeyi bir kasede karıştırın.
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2
Somonu sosa bulayıp üzerini streç filmle kaplayın ve buzdolabında yarım saat bekletin.
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3
Bu arada pilavı hazırlayın. Bunun için zeytinyağını tencerede ısıtıp arpa şehriyeyi sürekli karıştırın. Rengi dönene kadar kavurun.
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4
Sıcak suyu ekleyin. Önce yüksek ateşte 3-4 dakika kaynatın.
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5
Tuzunu ve karabiberini ilave etikten sonra ateşi kısın. Tencerenin kapağını kapatın. Suyunu çekene dek pişirin.
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6
Arpa şehriyeyi ocaktan alın. Kaşıkla karıştırıp havalandırın. Soğuyunca kalan tüm malzemeyi ilave ederek harmanlayın.
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7
1 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtıp sosu süzülmüş somonun her iki tarafını pişirin. Kalan sosu sos tavasına alın. Orta ateşte kıvam alana kadar pişirin.
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8
Somonu pilavın üzerine yerleştirin. Sosunu dökün. Susam serpin ve bekletmeden servis yapın.
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