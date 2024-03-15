Sebzeli Kıymalı Köfte
Bu enfes sebzeli kıymalı köfte tarifini mutlaka deneyin.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Eti, Arnica Promeat Grande et kıyma makinesinde çekin. Kıymayı cam bir karıştırma kabına alın.
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2
Üzerine rendelenmiş havuç, kıyılmış pırasa, maydanoz, galeta unu, yumurta, zeytinyağı, karabiberi, tuz ve kimyonu ilave edin. Malzeme karışana kadar elinizle yoğurun.
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3
Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparın. Avucunuzun içinde şekil verin.
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4
Isıtılmış ayçiçeği yağında önlü arkalı pişirin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.
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