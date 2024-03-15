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Sebzeli Kıymalı Köfte

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Bu enfes sebzeli kıymalı köfte tarifini mutlaka deneyin.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Eti, Arnica Promeat Grande et kıyma makinesinde çekin. Kıymayı cam bir karıştırma kabına alın.

  • 2

    Üzerine rendelenmiş havuç, kıyılmış pırasa, maydanoz, galeta unu, yumurta, zeytinyağı, karabiberi, tuz ve kimyonu ilave edin. Malzeme karışana kadar elinizle yoğurun.

  • 3

    Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparın. Avucunuzun içinde şekil verin.

  • 4

    Isıtılmış ayçiçeği yağında önlü arkalı pişirin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.

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