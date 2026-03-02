Kızaran etleri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alın ve fazla yağını süzdürün. Servis tabağına alın. Yanına limon dilimleri ve dilerseniz kızılcık reçeli ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.

Schnitzel Hangi Ülkeye Ait?

Schnitzel Alman mutfağının bir ürünüdür. Tavuk veya Et'in una ardından yumurta-süt karışımına bulanarak yapılmasıyla ortaya çıkmış bir tariftir.

Schnitzel'in İçinde Ne Var?

Schnitzel genellikle tavuk etinden yapılır. Çoğunluğunu tavuk eti oluşturur. Kalan kısımı un ve yumurta-süt karışımından oluşur.

Schnitzel Sadece Tavuk Etiyle Mi Yapılır?

Schnitzel sadece tavuk etiyle yapılan bir yemek değildir. Çoğunlukla tavuk kullanılıyor olsa bile orijinalinde dana etiyle yapılan bir tariftir.

Schnitzel Sağlıklı Mı?

Schnitzel tavuk etinin önce una ardından yumurta ve süt karışımına bulanıp kızgın yağda pişirilmesiyle yapılan bir tariftir. Kızgın yağda yağ çekeceğinden ötürü çok sağlıklı bir yemek değildir. Kızgın yağda değil fırında yaparsanız nispeten sağlıklı bir schnitzel elde etmiş olursunuz fakat schnitzel genel olarak sağlıklı bir yemek değildir.

Schnitzel'e Limon Sıkılır Mı?

Schnitzelin en iyi eşlikçilerinden biri limondur. Rahatlıkla limon sıkarak tüketebilirsiniz.