Schnitzel
Orijinal tarifiyle Alman mutfağının yıldızlarından biri olan Schnitzel tarifimiz. Hem tavuk hem etle yapabileceğiniz bu nefis tarif sofranıza Almanya havası katacak. Pratik ve lezzetli bu tarifi mutlaka mutfağınızda denemelisiniz.
Malzemeler
Yapılışı
Et dilimlerini kağıt havlu ile kurulayın. İki parça pişirme kağıdı arasında et döveceği veya ağır tabanlı bir tencere yardımıyla hafifçe döverek inceltin. Daha sonra etlerin her iki yüzüne de tuz serpin.
Bir tabağa unu koyun. İkinci bir kasede yumurtaları sütle çırpın. Üçüncü bir tabağa galeta ununu koyun ve karabiberi galeta ununa karıştırın.
Tuzlanmış et dilimlerini önce una bulayın, fazla unu hafifçe silkerek alın. Unlanan etleri çırpılmış yumurta-süt karışımına batırın, her yeri iyice kaplansın. Yumurtadan çıkan etleri galeta ununa alın, hafifçe bastırarak galeta ununun etin her yerine eşit şekilde yapışmasını sağlayın.
Geniş ve derin bir tavayı orta ateşte ısıtın. Ayçiçeği yağı ile tereyağını birlikte tavaya alın. Panelediğiniz etleri tavaya tek sıra halinde yerleştirin. Her iki yüzünü de altın sarısı renk alıncaya kadar kızartın.
Kızaran etleri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alın ve fazla yağını süzdürün. Servis tabağına alın. Yanına limon dilimleri ve dilerseniz kızılcık reçeli ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.
Schnitzel Hangi Ülkeye Ait?
Schnitzel Alman mutfağının bir ürünüdür. Tavuk veya Et'in una ardından yumurta-süt karışımına bulanarak yapılmasıyla ortaya çıkmış bir tariftir.
Schnitzel'in İçinde Ne Var?
Schnitzel genellikle tavuk etinden yapılır. Çoğunluğunu tavuk eti oluşturur. Kalan kısımı un ve yumurta-süt karışımından oluşur.
Schnitzel Sadece Tavuk Etiyle Mi Yapılır?
Schnitzel sadece tavuk etiyle yapılan bir yemek değildir. Çoğunlukla tavuk kullanılıyor olsa bile orijinalinde dana etiyle yapılan bir tariftir.
Schnitzel Sağlıklı Mı?
Schnitzel tavuk etinin önce una ardından yumurta ve süt karışımına bulanıp kızgın yağda pişirilmesiyle yapılan bir tariftir. Kızgın yağda yağ çekeceğinden ötürü çok sağlıklı bir yemek değildir. Kızgın yağda değil fırında yaparsanız nispeten sağlıklı bir schnitzel elde etmiş olursunuz fakat schnitzel genel olarak sağlıklı bir yemek değildir.
Schnitzel'e Limon Sıkılır Mı?
Schnitzelin en iyi eşlikçilerinden biri limondur. Rahatlıkla limon sıkarak tüketebilirsiniz.
