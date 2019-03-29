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Salçalı Rosto

Salçalı Rosto
ORTA 20 DAKİKA

Kolay tarifi ve lezzetiyle rosto yapmak artık çok kolay. İşte Salçalı Rosto tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Eti, 4 parça olacak şekilde dilimleyin. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyun. Isındıktan sonra et dilimlerin önlü arkalı kızartın. Ayrı bir tavaya aldığınız 1 yemek kaşığı zeytinyağında piyazlık doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsağı kısık ateşte soteleyin. Salçaları ilave edin ve sotelemeye devam edin.

  • 2

    Süt ve suyu katıp, bir taşım kaynatın. Tane karabiber ve tuzunu ekledikten sonra tavayı ocaktan alın. Kızarttığınız eti ısıya dayanıklı bir fırın kabına alın ve üzerine salçalı suyu gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.

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