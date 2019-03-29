Salçalı Rosto

Süt ve suyu katıp, bir taşım kaynatın. Tane karabiber ve tuzunu ekledikten sonra tavayı ocaktan alın. Kızarttığınız eti ısıya dayanıklı bir fırın kabına alın ve üzerine salçalı suyu gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.