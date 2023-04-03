Bir tür İtalyan mantısı olan ravioli'yi evinizde hazırlamanız mümkün. Bu lezzetli tarifi evde hazırlamak da oldukça basit. Patlıcanlı, ıspanaklı, patatesli gibi birçok çeşidini yapabileceğiniz ravioli mantarlı da çok lezzetli oluyor. Peki mantarlı ravioli nasıl yapılır? İşte tarifi…