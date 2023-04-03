Mantarlı Ravioli
Bir tür İtalyan mantısı olan ravioli'yi evinizde hazırlamanız mümkün. Bu lezzetli tarifi evde hazırlamak da oldukça basit. Patlıcanlı, ıspanaklı, patatesli gibi birçok çeşidini yapabileceğiniz ravioli mantarlı da çok lezzetli oluyor. Peki mantarlı ravioli nasıl yapılır? İşte tarifi…
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Ravioli'yi tuzlu suda 8-10 dakika haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın. Geniş bir tavada tereyağını eritin.
-
2
Kıyılmış mantar ve pastırma dilimlerini ekleyip yüksek ateşte sotelemeye başlayın. Mantar suyunu salmadan pişirip ocaktan almadan önce ravioli'yi ekleyerek harmanlayın.
-
3
En son kıyılmış fesleğen yaprakları, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Muz ile Işıldayan Tarifler
- Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
- Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL