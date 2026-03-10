Mantarlı Kiş
Geleneksel hamur işlerinden sıkıldıysanız Fransa'dan gelen mantarlı kiş tarifimiz tam size göre! Tam ölçüleriyle hazırlayabileceğiniz bu tarif yeni favoriniz olacak.
Mantarlı Kiş İçin Gerekli Malzemeler
Mantarlı Kiş Yapılışı
Kiş hamuru için derin bir kaba unu alın. Ortasını havuz gibi açıp yumurta sarısı, tereyağı ve tuzu ekleyin. Azar azar suyu ilave edip yoğurun. Buzdolabında 20-30 dakika dinlendirin.
Küçük ve sığ bir dikdörtgen kalıbı zeytinyağı ile yağlayın. Kenarlarını da kaplayacak şekilde hamuru incecik yayın.
Dolgusu için soğanı ve suda bekletip yumuşattığınız kurutulmuş domatesleri ince uzun doğrayın. Bir tavaya zeytinyağını koyup ısıtın. Mantarları bütün olarak ekleyip 1-2 dakika soteleyin. Üzerine soğan ve kurutulmuş domatesi katın, 4-5 dakika daha soteleyin. Derin bir kaba aktarıp muskat, tuz, kıyılmış Frenk soğanı ve rende kaşarı ekleyip karıştırıp kenara alın. Ilındıktan sonra yumurta, un ve kremayı ekleyip iyice karıştırın.
Hazırladığınız iç dolguyu kiş hamurunun üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Dilimleyerek ılık olarak servis yapın.
Kiş Nereye Ait Bir Yemektir?
Kiş köken olarak Fransaya ait bir tart türüdür. Genellikle tuzlu olur.
Kiş Hamuru Önceden Pişirilir Mi?
Kiş hamuru önceden pişirilip hazırlanabilir. İç harcı koymadan önce pişirilmelidir. Önceden pişirilmezse alttan yapışkan bir kıvama sahip olur ve pişmemiş olur.
Kiş Buzluğa Konur Mu?
Kişi önceden hazırlayarak buzlukta saklayabilirsiniz.
Kiş Hamuruna Yumurta Eklenir Mi?
Evet kiş hamuruna yumurta eklenir. Tarifimizde de kullandığımız gibi siz de rahatlıkla yumurta kullanabilirsiniz.
