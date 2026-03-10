Mantarlı Kiş

Hazırladığınız iç dolguyu kiş hamurunun üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Dilimleyerek ılık olarak servis yapın.

Kiş Nereye Ait Bir Yemektir?

Kiş köken olarak Fransaya ait bir tart türüdür. Genellikle tuzlu olur.

Kiş Hamuru Önceden Pişirilir Mi?

Kiş hamuru önceden pişirilip hazırlanabilir. İç harcı koymadan önce pişirilmelidir. Önceden pişirilmezse alttan yapışkan bir kıvama sahip olur ve pişmemiş olur.

Kiş Buzluğa Konur Mu?

Kişi önceden hazırlayarak buzlukta saklayabilirsiniz.

Kiş Hamuruna Yumurta Eklenir Mi?

Evet kiş hamuruna yumurta eklenir. Tarifimizde de kullandığımız gibi siz de rahatlıkla yumurta kullanabilirsiniz.

