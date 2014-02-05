Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Lüfer tava

Lüfer Tava

Lüfer Tava
ORTA

Akşam yemeğinde leziz mi leziz lüfer tava tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Lüferi temizleyip, bol suyla yıkadıktan sonra suyunun süzülmesi için süzgeçte bekletin veya kağıt mutfak havlusuyla kurulayın. Bir tatlı kaşığı tuzu içine ve dışına serperek, hafifçe ovalayın.
  • 2
    Buzdolabında yarım saat bekletin. Balığı fileto şeklinde hazırlayın. 1 su bardağı suyu ve karbonatı büyük bir kaba koyun. Balık parçalarını önce una, sonra da silkeledikten sonra karbonatlı suya bulayın.
  • 3
    Kızdırılmış ayçiçek yağında kızartın. Fazla yağını süzmek için kağıt mutfak havlusunun üzerinde bir süre bekletin. Dilediğiniz bir balık sosu veya limon, kırmızı soğan, roka ve maydanoz yapraklarıyla birlikte servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Kuzu Etli Bozbaş
ORTA 20 DAKİKA

Kuzu Etli Bozbaş

Girit Kabağında Deniz Mahsullü Pilav
ORTA 20 DAKİKA

Girit Kabağında Deniz Mahsullü Pilav

Domates Soslu Sebzeli Köfte
ORTA 30 DAKİKA

Domates Soslu Sebzeli Köfte

Kuzu Sorpa Tarifi
ORTA 30 DAKİKA

Kuzu Sorpa Tarifi