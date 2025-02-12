Közde Mantar ve Konfi Köy Yumurtası
Közde pişen mantarların isli aroması, düşük ısıda yavaşça pişmiş ipeksi kıvamlı köy yumurtasıyla buluşuyor! Lezzet dolu, sofistike ve doğal bir kahvaltı deneyimi için tarifimize göz atın.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Mantarları çok iyi temizleyin. Temiz toplanmışsa sadece fırçayla tozunu al. Çok topraklıysa hızlıca yıkayın ve kurutun.
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2
4 yemek kaşığı tereyağı, kekik, biberiye ve sarımsağı küçük bir tencereye alın. Köpürene kadar yüksek ateşte pişirin. Ocağın altını kapatın. Fırça yardımıyla mantarları bu lezzetli tereyağı ile fırçalayın. Karabiber ile lezzetlendirerek közde pişirin.
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3
1 su bardağı zeytinyağını 45 derece sıcaklıkta ısıtın ve yumurta sarılarını içerisine ekleyin. 10 dakika pişirin.
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4
Közde pişirilen mantarları tavaya alın. Sebze suyu ile bir taşım kaynatın. Lezzetini tuz ve karabiber ile ayarlayın. Kalan 2 yemek kaşığı tereyağı, Frenk
soğanı ve maydanoz ekleyin. Ocaktan alın ve karıştırarak suyun kıvamını sos haline getirin. Mantarları tabakladıktan sonra her tabağa bir adet konfi yumurta sarısı ve yaprak parmesan ekleyerek servis yapın.
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