Közde Mantar ve Konfi Köy Yumurtası

Közde pişirilen mantarları tavaya alın. Sebze suyu ile bir taşım kaynatın. Lezzetini tuz ve karabiber ile ayarlayın. Kalan 2 yemek kaşığı tereyağı, Frenk

soğanı ve maydanoz ekleyin. Ocaktan alın ve karıştırarak suyun kıvamını sos haline getirin. Mantarları tabakladıktan sonra her tabağa bir adet konfi yumurta sarısı ve yaprak parmesan ekleyerek servis yapın.