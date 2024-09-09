Tarif Ara
Kabak Mücver

ORTA 15 DAKİKA

Akşam yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak kabak mücver tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kabakları rendeleyin ve bir süzgece alarak fazla suyunu sıkın. Dereotu, taze soğan ve maydanozu ince doğrayın. Bir karıştırma kabında rendelenmiş kabakları, doğranmış yeşillikleri, yumurtaları, beyaz peyniri, kaşar peynirini, unu, kabartma tozunu, karabiberi ve tuzu alıp, iyice karıştırın.
  • 2
    Bir tavada yağı ısıtın. Karışımdan kaşık yardımıyla alarak tavaya bırakın ve her iki tarafını da altın rengi olana kadar kızartın. Kızaran mücverleri kağıt havlu serili bir tabağa alın ve fazla yağını çektirin. Sıcak veya ılık olarak, yoğurt eşliğinde servis yapın.

