Kabak Mücver
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kabakları rendeleyin ve bir süzgece alarak fazla suyunu sıkın. Dereotu, taze soğan ve maydanozu ince doğrayın. Bir karıştırma kabında rendelenmiş kabakları, doğranmış yeşillikleri, yumurtaları, beyaz peyniri, kaşar peynirini, unu, kabartma tozunu, karabiberi ve tuzu alıp, iyice karıştırın.
-
2
Bir tavada yağı ısıtın. Karışımdan kaşık yardımıyla alarak tavaya bırakın ve her iki tarafını da altın rengi olana kadar kızartın. Kızaran mücverleri kağıt havlu serili bir tabağa alın ve fazla yağını çektirin. Sıcak veya ılık olarak, yoğurt eşliğinde servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL