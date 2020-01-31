Hellimli Steak Köfte

Harcı dört eşit parçaya bölerek, kalınlığı 1 cm olacak dikdörtgen şekline getirin. Brokoliyi ayıklayıp, parçalara bölün. Havucu soyup, jülyen şeklinde doğrayın. Her ikisini de ayrı ayrı haşlayın. Bir tavada biraz tereyağı ile soteleyin. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirerek servis tabağına alın.