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Fırında Sebzeli Et

Fırında Sebzeli Et
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Et yemeklerini daha hafif hale getirmenin en pratik ve lezzetli hali sebze eşliğinde pişirmek olabilir. Diyet yapanları memun edecek tarifiyle fırında sebzeli et tarifi...

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Sofra’da Bu Ay

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