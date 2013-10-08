Fesleğen Soslu Erişte
Eriştenizi güzel bir fesleğenli sosla buluşturmak için en iyi tarif! Mutlaka denemeniz bu gereken tarifin detayları...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tencereye suyu alın. Tuz ve 1-2 damla sıvıyağ koyup kaynatın. Kaynayan suya erişteyi atın. 8-11dakika haşlayın. Süzgeçten geçirin.
- 2Bir tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı koyun. İnce kıyılmış fesleğeni ve mantarı ekleyip, 2-3 dakika soteleyin. Rendelenmiş sarmısağı ilave edin. Kremayı ekleyin. Tuz, karabiber ve peyniri katın. Bu sosu eriştenin üzerine gezdirip, servis yapın.
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