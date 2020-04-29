Enginar Çanağında Kuzu Eti
Enginarın taze ve hafif dokusu, kuzu etinin zengin aromasıyla birleşerek şık ve doyurucu bir lezzet şöleni sunar.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Safranı 1 su bardağı suyun içinde 15 dakika bekletin. Toz şeker ve tuzla birlikte bir tencereye alıp kaynatın. Su kaynadıktan sonra enginarları ve 1 yemek kaşığı tereyağını katın. Kısık ateşte 5 dakika pişirip tencereyi ocaktan alın.
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2
Eti ayrı bir tencereye alın ve kalan 1 yemek kaşığı tereyağı ile arpacık soğanı ekleyin. Çok ağır ateşte et yumuşayana kadar pişirin. Enginarların çukur olan kısımlarına eti paylaştırıp tencereye dizin. Bu şekilde 5 dakika pişirin.
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3
Terbiye için, yumurta sarısı, un ve enginar suyunu bir kapta çırpın. Etin üzerine gezdirin ve 5 dakika daha pişirin. Üzerine kıyılmış dereotu serpip sıcak olarak servis yapın.
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