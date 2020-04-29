Enginar Çanağında Kuzu Eti

Eti ayrı bir tencereye alın ve kalan 1 yemek kaşığı tereyağı ile arpacık soğanı ekleyin. Çok ağır ateşte et yumuşayana kadar pişirin. Enginarların çukur olan kısımlarına eti paylaştırıp tencereye dizin. Bu şekilde 5 dakika pişirin.