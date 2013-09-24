Çinekop Tava

Çinekopları temizleyip, yıkayın. Suyu süzüldükten sonra içlerini tuzlayıp, 1 saat bekletin. Soğuk su ve karbonatı bir kapta karıştırın. Balıkları önce una sonra karbonatlı suya batırın. Kızdırılmış ayçiçek yağında kızartın. Taze soğan, kırmızı turp, roka, limon ve havuç dilimleriyle birlikte servis yapın.