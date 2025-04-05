İtalyan Lezzet Yolculuğu Ankara’dan Başlıyor!

İtalya'nın 8 Bölgesinden Özgün Lezzetler

Pizza Italiante, sadece klasik İtalyan pizzaları sunmakla kalmıyor, İtalya'nın 8 farklı bölgesine özgü nefis pizzalar ve yöresel tatları da misafirleriyle buluşturuyor. Geleneksel tariflerle hazırlanan lezzetlerin, en kaliteli malzemelerle birlikte sunulduğu Pizza Italiante'de, menüdeki yemekler için İtalya'dan ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden özel ürünler getiriliyor. İtalya mutfağının değişmezi olan domates sosu başta olmak üzere restoranlarında kullandığı tüm sosları kendisi üreten Pizza Italiante, yine kendi üretimi olan makarna cipsi, zeytinyağı, nar ekşisi, balzamik sirke ve özel şaraplar da sunuyor.

Kültür, Sanat ve Yemek Bir Arada

Pizza Italiante, yemeklerinin yanı sıra İtalya'nın zengin tarihini, kültürünü ve sanatını da restoran atmosferine taşıyor. Özel dekorasyonu ile misafirlerine adeta bir İtalya yolculuğu hissi yaşatan Pizza Italiante'de yemek deneyimi, yalnızca lezzetle sınırlı kalmıyor; özel günlerde opera sanatçılarının canlı performansları eşliğinde sunulan yemeklerle misafirlere unutulmaz anlar yaşatılıyor. Pizza Italiante'ye gelenler, siparişlerini beklerken "The ITALIANTE News" adlı nostaljik gazeteyi okuyarak İtalyan mutfak kültürü hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Ayrıca, QR kod sistemiyle yeni İtalyanca kelimeler öğrenerek interaktif bir deneyime de katılabiliyorlar. Pizza Italiante'nin lezzet duraklarında ayın belirli günlerinde düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, opera sanatçılarının performansları eşliğinde özel şarkılar ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Üç Önemli İsim, İtalyan Lezzetinde Buluştu!

Pizza Italiante, sektörde yılların deneyimine sahip, son olarak bir restoran zincirinin CEO'luğunu yapmış olan Caner Şener, yabancı dil eğitimi ve dünya mutfakları konusundaki uzmanlığıyla bilinen Suat Gürcan ve eğitimci, akademisyen, yatırımcı kimliğiyle tanınan Prof. Dr. Mustafa Özat tarafından kuruldu. Bu güçlü ortaklık, sadece lezzetli yemekler sunmayı değil, aynı zamanda kültürel bir deneyim yaratmayı da amaçlıyor.

Ankara'nın ardından İstanbul ve diğer şehirlerde de yeni lezzet durakları açmayı planlayan Pizza Italiante, İtalyan mutfağının en özel tatlarını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Lezzet, kültür ve sanatın buluştuğu Pizza Italiante'de unutulmaz anlar yaşamak için sizleri bekliyoruz!

Rezervasyon ve İletişim: (0312) 219 22 77

Sosyal Medya: @pizzaitaliante (Instagram / Facebook / Twitter)