BOĞAZ MANZARASINDA UNUTULMAZ BİR İFTAR: TEPE RESTAURANT LOUNGE

GELENEKSEL LEZZETLER VE ÖZEL İFTAR MENÜSÜ

Tepe Restaurant'ın usta şefleri tarafından özenle hazırlanan iftar menüsü, geleneksel mutfağın zarif dokunuşlarla yeniden yorumlandığı özel tatlar sunuyor. İftar sofralarının sıcaklığını yansıtan menü, Anadolu'nun köklü lezzetlerini Ramazan sofralarına taşıyor.

Menüde; uzun pişmiş iç pilavlı kuzu tandır, sumak ekşili kuru patlıcan dolması, İspir kuru fasulye, kuşbaşı tava, tereyağlı su böreği ve dana bonfileden Ali Nazik gibi geleneksel ve sevilen lezzetler yer alıyor. Tatlı olarak ise misafirler, Edirne Sarayı'ndan Helva-i Hakani, Karadeniz'in eşsiz lezzeti Trabzon Fındıklısı, Bursa Bey Sarayı'ndan Süt Helvası ve Osmanlı Saray mutfağının vazgeçilmezi Fıstıklı Kadayıf ile iftarlarını tatlı bir dokunuşla tamamlıyor.

BOĞAZ'IN EŞSİZ ATMOSFERİNDE HUZURLU BİR İFTAR

Ramazan ayında Boğaz'ın büyüleyici atmosferinde iftar yapmak isteyenler için Tepe Restaurant Lounge, sıcak ve samimi bir ortam sunuyor. Şehrin kalabalığından uzak, İstanbul'un tarihi dokusunu modern bir dokunuşla sunan mekan hem lezzet tutkunları hem de huzurlu bir iftar deneyimi arayanlar için vazgeçilmez bir buluşma noktası.

REZERVASYON VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

📍 Adres: Baltalimanı, Dağ Üstü Sokak No:3/1, 34000 Sarıyer/İstanbul

📞 Rezervasyon: (0212) 229 04 70

🌐 Web Sitesi: https://teperestaurantlounge.com/