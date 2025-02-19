HİLTON İSTANBUL BOMONTİ, RAMAZAN AYINA ÖZEL MENÜLERİYLE MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR

Bir arada olmanın, sabrın ve dayanışmanın önemini hatırlatan kalabalık iftar sofralarında buluşmak ve Ramazan ayının sıcacık atmosferini yaşamak için Hilton İstanbul Bomonti, Ramazan ayına özel hazırlanan menüleriyle ve eşsiz sunumlarıyla, farklı lezzetleri aynı anda tatma imkanı tanıyor.

İFTAR MENÜSÜ HEM DAMAĞA HEM GÖZE HİTAP EDİYOR

Hilton İstanbul Bomonti şeflerinin özenle hazırladığı iftar menüleri; tereyağı, bal kaymak, reçel, Medine hurması, kuru incir, ceviz, kayısı, cevizli sucuk, zeytin ve peynir çeşitleri, domates, salatalık, pastırma ve tahin helvası gibi oldukça çeşitli iftariyeliklerle başlayıp ardından ezogelin, düğün, yayla ve tarhana çorbası gibi klasikleşen lezzetlerin dışında beyran, lebeniye ve ovmaç çorbası gibi farklı yörelerden esintiler taşıyan çorba çeşitlerini de misafirlere sunuyor.

Humus, zeytinyağlı enginar, çerkes tavuğu, muhammara, imam bayıldı, mutebbel, yaprak sarma, fava ve babagannuş gibi birbirinden lezzetli meze çeşitlerinin yer aldığı menüde; ara sıcak olarak içli köfteden avcı böreğine, fındık lahmacundan beğendili paçanga toplarına ve çıtır mantıya kadar birçok seçenek bulunuyor. Ana yemeklerde ise Ali nazik kebabı, Hasanpaşa köfte, hünkar beğendi, çökertme kebabı ve mutancana gibi damak çatlatan lezzetler misafirlerle buluşuyor.

Ramazan ayının en sevilen tatlısı güllaç, cevizli baklava, fıstıklı burma kadayıf, ceviz dolama, fıstıklı şöbiyet, fıstıklı kaymaklı midye baklava, fırın sütlaç ve kaymaklı ayva tatlısı gibi iftar yemeğini tatlandıracak seçenekler de menülerde yer alıyor.

Her damak tadına hitap edebilecek kadar zengin menü çeşitliliğini Ramazan ayı boyunca misafirlerine sunan Hilton İstanbul Bomonti, farklı büyüklükteki salonlarıyla hem kalabalık arkadaş grupları hem de şirketlere özel iftar organizasyonları için bu yıl da aranan adres oluyor.

Hilton İstanbul Bomonti'nin deneyimli mutfak ekibi, birbirinden nefis yemekleri ve tatlılarıyla konukların yüzünü güldürürken; otelin içinde yer alan ödüllü eforea Spa ise misafirlerin günün yorgunluğunu unutmalarını sağlıyor. eforea Spa'nın Ramazan ayına özel kampanyasında; aynı gün alınacak ikinci masaj / cilt bakımı uygulamalarında yüzde 40 indirim imkanı sunuluyor. Kadınlar Günü hediyesi olarak ise, yıllık üyelik alan kadınlara ay boyunca geçerli cilt bakımı hediye ediliyor.

Ramazan sofralarının huzur ve bereketini keyifli iftar lezzetleriyle bir araya getiren Hilton İstanbul Bomonti, İstanbul'un en merkezi konumlarından biri olan Bomonti'de Ramazan ruhunu doyasıya yaşamak isteyen tüm misafirlerini bekliyor.

Hilton İstanbul Bomonti'de yer alan The Globe Restaurant'ta unutamayacağınız bir akşam geçirmek istiyorsanız, rezervasyon için 0212 375 31 42 numaralı telefonu arayabilirsiniz.