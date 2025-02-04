Sevgililer Günü’nde İstanbul’un En Büyüleyici Adresleri

Saltator

İstanbul'un en özel mekanlarından biri olan Saltator, hem lezzetli yemekleri hem de büyüleyici manzarasıyla romantik bir akşam yemeği için mükemmel bir seçenek. Boğaz'ın eşsiz manzarası, şık ve zarif atmosferi ile bu mekan, kendinizi özel hissettirecek her detaya sahip. Akşam yemeğinize Boğaz'ın enfes manzarası eşlik ederken, keyifli müzikler ve romantik bir ortam, size unutulmaz bir akşam vaat ediyor.

Luco Roof Restaurant

İstanbul'un en büyüleyici manzaralı restoranlarından biri olan Luco Roof Restaurant, lezzetli yemekleriyle romantik bir akşam yaşamak isteyenlere eşsiz bir deneyim sunuyor, Boğaz'ın ve şehrin muazzam silüeti eşliğinde unutulmaz anlar vaat ediyor. Boğaz'ın ve şehrin muazzam silüeti eşliğinde, yıldızların altında sevdiklerinizle geçireceğiniz her an, adeta bir film sahnesi gibi büyülü olacak.

Feriye

Yılın en özel günü, sevgimizi en güzel şekilde ifade ettiğimiz an: Sevgililer Günü… Bu anlamlı günde, sevginize layık bir akşam Lokanta Feriye'de sizin için özenle hazırlandı.

Michelin ve Gault & Millau Rehberlerinde yer alan Lokanta Feriye, Sevgililer Günü'ne özel menüsü, romantik kokteylleri, akşamınıza eşlik edecek huzur veren müzikleri ve büyüleyici Boğaz manzarası ile bu özel günü unutulmaz kılmak için sizi bekliyor.

Banyan

İstanbul'un en şık ve sofistike mekanlarından biri olan Banyan Restaurant, özel bir akşam yemeği deneyimi arayanlar için mükemmel bir tercih. Modern Asya mutfağının eşsiz lezzetlerini, zarif bir atmosferde sunan Banyan, özellikle Boğaz manzarasıyla büyüleyici bir deneyim vaat ediyor. Romantik bir akşam için Banyan, eşsiz manzarası, şık atmosferi ve lezzetli tatlarıyla sevgilinizle unutulmaz anlar yaşamanızı sağlıyor.

Olden

İstanbul'un tarihi dokusuyla iç içe, zarif ve şık ve romantik atmosferde eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenler için Olden 1772 Restaurant harika bir tercih. Hem nostaljik hem de modern bir konseptle, Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze uzanan bir lezzet yolculuğu sunan Olden 1772, tarihi yarımadadaki büyüleyici konumuyla da göz kamaştırıyor.