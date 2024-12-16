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Kültür Sofra Akademi En papillote tekniği nedir ?

En Papillote Tekniği Nedir ?

En Papillote Tekniği Nedir ?

Papilote Tekniği:

Fransızcada 'pişirme kağıdında pişirilen' anlamına gelen 'en papillote', tam da anlamına eşdeğer bir pişirme tekniği. Yiyeceklerin yağlı pişirme kağıdına sarılarak fırın içerisinde buharla pişirilmesidir. Yöntem; özellikle balık, sebze ve tavuk pişirmek için idealdir. Yiyecekler kapalı bir ortamda kendi buharında piştiği için lezzeti ve nemi korunurken besin değerleri de kaybolmaz. Aromalar hapsolur ve yemeğe daha yoğun bir tat verir. Aynı zamanda hazırlık ve temizlik açısından da pratiktir.

Bu yöntemde malzemeler ince ve eşit boyutlarda kesilmelidir ki pişme süresi boyunca her biri dengeli şekilde pişsin. Yiyeceği sardığınız yağlı pişirme kağıdının büyüklüğü, malzemeleri rahatça içine alacak ve sıkıca sarılabilecek kadar geniş olmalıdır. Yiyecekler pişirme kağıdının ortasına yerleştirilir. Malzemelerin üstüne birkaç damla zeytinyağı veya limon suyu gibi sıvı malzemeler eklenir. Eklenen bu sıvı buharlaşarak malzemelerin pişmesine yardımcı olur. Kağıdın kenarları sıkıca katlanır ve malzemeler tamamen kapatılır. Hava geçirmez bir kese oluşturmak çok önemlidir. Kağıdın köşeleri iyice kapatılmadığında buhar dışarı kaçar ve yiyecekler kuruyabilir. Hazırlanan paket genellikle 180-200 derece fırında pişirilir. Pişme süresi kullanılan malzemelere göre değişiklik gösterir. Kağıdın şişmesi, yemeğin piştiğini gösteren bir işarettir.

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