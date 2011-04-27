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Kültür Sofra Akademi Sağlık açısından sirke...

Sağlık açısından sirke...

Sağlık açısından sirke...
  • Vücut için çok değerli vitamin, mineral, enzim ve aminoasitler içeren sirke, kalsiyumun verimli kullanılmasını sağlayıp, kemiklerin yeniden gerekli kalsiyumu almasını desteklerken, eklemlerdeki kalsiyum birikimini kırar.
  • Yüksek tansiyondan korur. Ateş düşürücüdür. Çeşitli kokulu otlarla karıştırılıp gargara yapıldığında, yaraların temizlenmesine yardımcı olur.
  • Kolesterolü düşürür. İçeriğindeki doğal asit ve enzimler kanın sağlıklı ve ince akmasını sağlar.
  • Soğuk algınlığı, bronşit ve boğaz enfeksiyonlarında, buğusu yapıldığında veya içildiğinde hastalığın ilerlemesi önlenir.
  • Sirkede bulunan A vitamini cildin yaşlanmasının önler. B1 ve B2 vitaminleri sinirleri yatıştırıp, enerji verir. C vitamini kılcal damarları koruyarak, bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • 0 kalori içerdiğinden zayıflamak isteyenler içinde ideal bir besindir. İçeriğinde bulunan "Pektin" maddesi sayesinde midede asit derecesini artırarak proteinlerin sindirimini kolaylaştırır.
  • Cildin derinlemesine temizlenmesinde etkin rol oynar. 4Saçların parlaklığını artırmak için durulama suyuna sirke katıldığında saçların matlığını giderip, parlamasını sağlar.

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