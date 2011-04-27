Yıllar öncesinden süzülüp günümüze ulaşan sirke; yiyeceklere değişik tatlar vermek için sağlıkta, cilt güzelliğinde ve ev temizliğinde kullanılır.

SİRKE denildiğinde ilk akla gelen üzüm sirkesi olur. Üzümün yanı sıra elma, şeftali, armut, limon gibi meyvelerle; yulaf, pirinç, arpa gibi tahılların mayalanmış ve ekşimiş suyundan da sirke elde edilir. Her medeniyet değişik meyve-sebze ve tahıllardan kendi usullerince sirke yapmış ancak sirkeleşmenin ne olduğunu çok sonraları keşfetmiştir. Sirke tarihinin şarap kadar eski olduğu düşünülmektedir. Eski Yunan, Mısır ve Romalılar zamanında yemekleri ve taze otları tatlandırmak için kullanılan sirkenin, Ortaçağda dezenfektan özelliği keşfedilmiş ve Avrupa'yı saran salgın hastalıklara karşı mikrop öldürücü ilaç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Zamanla hem doğal tatlandırıcı hem dezenfektan hem de lezzet verici olarak tüm dünyaya yayılmıştır. İşte evinizin hemen her yerinde kullanabileceğiniz sirkenin marifetleri…

Mutfaklarda sirke...

Eski çağlardan beri bilinen sirke; salatalarda sos olarak, çorbalarda, turşu yapımında, yemeklerde çeşni vermek için kullanılır. Bu marifetli iksir; tavuk, balık, et yemekleri ve dondurma yapımında da kullanılır. Sirkede bekletilen etler, pişirildiğinde hem daha yumuşak olur, hem de etin lezzeti artar. Sebze ve meyvelerdeki mikroorganizmaların temizlenmesi için sirkeli su yaparak, 6 dakika bekletip, durularsanız sebze ve meyveleriniz tertemiz olur. Ayrıca yumurta pişirirken haşlama suyuna 1 tatlı kaşığı sirke ilave ederseniz, yumurtaların çatlamasını önlemiş olursunuz.

Evlerde sirke...

Renkli giysileri sirkeli suyla sildiğinizde giysilerin renkleri canlanır. Halıları silerken suya 1 su bardağı sirke ilave ederseniz renklerinin solmasını önlemiş olursunuz. Koltuk ve halılarda oluşan lekeleri sirkeli suyla çıkarabilirsiniz. Paslanmış yüzeyleri sirkeli suyla ovduğunuzda pasların çıktığını göreceksiniz. Cam ve bakır aksesuarları sirkeli suyla silerek parlatabilirsiniz.

Sirke yaparken…

Sirke yaparken, geniş ağızlı cam veya ahşap kaplar tercih edilmelidir. Metal kap kullanmamaya özen gösterin. Yapım aşamasında sirkeleşmeyi hızlandırmak için, daha önceden yapılmış doğal elma sirkesi ilave edebilirsiniz. Sirke yapımında iki aşama önemlidir; sıcaklık ve oksijen. Sıcaklığın 20-30 derece arası sabit sıcaklıkta olması gerekir. Elma sirkesi yapacaksanız, ham ve ekşi elmaları tercih etmeyin. Sirke yaparken, seçilen meyve-tahıl türüne ve koşullarına göre 3-6 hafta içinde sirke olur.

Sunum şekilleri...

Sirkelerinizi çeşnilendirmek ve görsel olarak renklendirmek için aromatik otlardan yararlanabilirsiniz. Bunun için taze kekik, nane, biberiye, sarmısak ve limon dilimlerini istediğiniz şekilde cam şişelere yerleştirin. Üzerine sirke ilave edip, ağzını sıkıca kapatın. İhtiyaç olduğunda kullanıp, yeniden ağzını kapatın. Bu şekilde 6 ay boyunca saklayabileceğiniz sirkenizi, yemeklerinize lezzet katmak ve şık sunumlar için kullanabilirsiniz.