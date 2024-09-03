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Kültür Sofra Akademi Curing tekniği nedir?

Curing Tekniği Nedir?

Curing Tekniği Nedir?

Curing Tekniği:

Balık ve kırmızı eti fırın ya da ocakta pişirmeden de pişirmenin mümkün olduğunu söylesek? Genellikle profesyonel mutfaklarda şeflerin kullandığı bu yöntem ile etler yaklaşık 1 ay boyunca bozulmadan saklanabilir. Etleri bol tuz içinde bekletilerek içeriğindeki fazla suyu dışarı atılır. Böylelikle hem son tüketim tarihi uzatılır, hem de lezzetine lezzet katılır.

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Blanching Tekniği Nedir?

Blanching Tekniği Nedir?

Sofra akademi bölümümüzde, bu sayımızda blanching tekniğini inceliyoruz. Mevsiminde ve iyi malzemeyi kullanmak kadar teknik bilmek de lezzet ve sunuma etki eden en önemli unsurlardan biridir. Bu tekniklerden biri de ‘blanhcing’ tekniğidir. The Artisan İstanbul Mgallery’nin executive chef’i Sabri Canberk Gezer, bu ay bizlere ‘blanching’ tekniğini anlattı ve bu teknikle hazırlanmış sıra dışı bir çorba tarifi de paylaştı.