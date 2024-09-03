Curing Tekniği Nedir?

Curing Tekniği:

Balık ve kırmızı eti fırın ya da ocakta pişirmeden de pişirmenin mümkün olduğunu söylesek? Genellikle profesyonel mutfaklarda şeflerin kullandığı bu yöntem ile etler yaklaşık 1 ay boyunca bozulmadan saklanabilir. Etleri bol tuz içinde bekletilerek içeriğindeki fazla suyu dışarı atılır. Böylelikle hem son tüketim tarihi uzatılır, hem de lezzetine lezzet katılır.