Tarif Ara
Kültür Pratik Bilgiler Soğanın gözleri yakmasını engellemek için neler yapmalıyız ?

Soğanın Gözleri Yakmasını Engellemek İçin Neler Yapmalıyız ?

Soğanın Gözleri Yakmasını Engellemek İçin Neler Yapmalıyız ?

Buzdolabında Bekletme

Soğanı doğramadan önce buzdolabında 30 dakika kadar bekletmek, içindeki enzimlerin aktivitesini yavaşlatır. Bu yöntem, doğrama sırasında salınan gazların miktarını azaltarak gözlerinizi korur. Buzdolabında beklettiğiniz soğanın tadında da çok fazla değişiklik olmaz, bu nedenle bu pratik yöntemi rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Su Altında Doğrama

Soğanı suyun içinde veya altında doğramak, gözlere ulaşan gazların etkisini büyük ölçüde azaltır. Bunu yapmak için bir kase su doldurup soğanı suyun içinde doğrayabilirsiniz. Gazlar suya karışarak havaya ulaşamaz ve bu sayede gözleriniz yanmaz. Bu yöntem biraz daha zahmetli olsa da, etkili bir sonuç alırsınız.

Dumanlı Bir Ortamda Kesme

Duman, gözleri yakmayan gazların etkisini nötralize edebilir. Yakılmış bir mum veya benzeri bir şeyin dumanı, doğrama sırasında gözlerinizi koruyabilir. Duman, gözyaşlarını artırarak gözleri rahatlatabilir. Ancak bu yöntemi kullanırken dikkatli olun; dumanın sağlığa zarar vermemesi için iyi havalandırılmış bir ortamda çalışmalısınız.

Ağızdan Nefes Alma

Doğrama sırasında ağızdan nefes almak, gözlere ulaşan gazların miktarını azaltabilir. Burundan aldığınız nefes, gözlerinizin daha fazla etkilenmesine neden olabilir. Ağızdan nefes almak, bu gazların gözlerden uzaklaşmasını sağlar.

Soğanı Kesmeden Önce Su İle Durulama

Soğanı kesmeden önce suyla durulamak, gazın bir kısmını azaltabilir. Soğanı su altında birkaç saniye beklettikten sonra kesmeye başlayın. Bu, gazların dışarı çıkmadan önce suya karışmasını sağlar.

Bu yöntemlerden bir veya birkaçını deneyerek, soğan doğramak artık daha az acı verici bir deneyim haline gelebilir. Herkesin göz yapısı farklıdır, bu yüzden hangi yöntemlerin sizin için en iyi sonucu verdiğini görmek için birkaçını deneyebilirsiniz!

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

Tahta Kaşıkları Temizlemenin En Etkili Yöntemleri!

Tahta Kaşıkları Temizlemenin En Etkili Yöntemleri!

Mutfakta en sık kullandığımız ürünlerin başında gelen tahta kaşıklar, kullanım açısından hem pratik hem de sağlıklı bir seçenektir. Ancak bulaşık makinesine atılması birçok bakterinin içinde yuvalanmasına neden olur. Peki tahta kaşıklar nasıl temizlenmelidir? İşte tahta kaşıkları temizlemenin en etkili yolları haberimizde.
Evde Kahve Pişirmenin 7 Altın Kuralı

Evde Kahve Pişirmenin 7 Altın Kuralı

Evde, kendiniz ve sevdikleriniz için kahve hazırlarken en iyi sonuca ulaşmanızı sağlayacak 7 altın kural:
Mükemmel Omlet Yapmanın 6 Püf Noktası

Mükemmel Omlet Yapmanın 6 Püf Noktası

Kabarık ve mükemmel omletler yapmak için bu önerilere kulak verin. İşte hem göze hem mideye hitap eden enfes omletler yapmanın 6 püf noktası:
Balık Pişirme İpuçları

Balık Pişirme İpuçları

Balık pişirmek, hem sağlıklı hem de lezzetli bir yemek hazırlamak için mükemmel bir yöntemdir. Ancak, balık pişirirken dikkat edilmesi gereken birçok detay vardır. İşte balık pişirme sürecinizi kolaylaştıracak ve lezzetini artıracak bazı ipuçları: