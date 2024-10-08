Nar temizlemenin en kolay yolu, narı daha az dağınıklıkla ve daha hızlı bir şekilde soymak için aşağıdaki adımları izlemektir:

● Narın üst kısmındaki (sap tarafı) ve alt kısmındaki (çiçek tarafı) uçları keserek başlayın. Bu, narın daha kolay açılmasını sağlar.

● Narın kabuğu üzerinde, dış yüzeyini hafifçe çizecek şekilde 4-6 tane dikey kesik yapın. Bu kesikler narın bölümlerini ayırmanızı kolaylaştırır.

● Narın yüzeyini çizdiğiniz yerlerden başlayarak, narı dikkatlice açın. Kabuğu hafifçe çekerek veya parmaklarınızla iterek ayırın. İç kısımları daha rahat görünür hale gelir.

● Narın içini açtıktan sonra, beyaz zarlara dikkat ederek taneleri parmaklarınızla hafifçe iterek ayırın. Bu işlem sırasında dikkatli olun ki taneler patlamasın.

● Daha az dağınıklık için, narı su dolu bir kapta açmayı deneyebilirsiniz. Bu sayede taneler suya düşer ve kabuklar yüzeye çıkar, böylece daha kolay bir şekilde temizlenir.

● Tüm taneleri ayıkladıktan sonra, taneleri süzgeçte durulayıp servis yapabilirsiniz.

Bu yöntemle nar temizlemek, hem pratik hem de daha az dağınıklıkla sonuçlanır! Afiyet olsun!