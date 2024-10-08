Maydanoz Doğru Şekilde Nasıl Saklanır ?

Maydanozu doğru şekilde saklamak, tazeliğini ve aromasını korumak için önemlidir. İşte bazı yöntemler:

● Kağıt Havlu Yöntemi: Maydanozu yıkayıp iyice kurulayın. Kağıt havluya sarın ve bir poşet veya hava geçirmez bir kapta buzdolabında saklayın. Bu, nemi emerek maydanozun çürümesini engeller.

● Su İçinde Saklama: Maydanozun saplarını bir su bardağına yerleştirin ve üstünü bir poşetle örtün. Bu şekilde buzdolabında saklayabilirsiniz. Suya her gün ekleyerek tazeliğini koruyun.

● Dondurma: Maydanozu yıkayıp doğradıktan sonra buz kalıplarına yerleştirip üzerine zeytinyağı veya su ekleyin. Dondurup, kullanmak istediğinizde bir kalıp alıp yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

● Kurutma: Maydanozları yıkayıp kurutun, sonra gölgede veya düşük sıcaklıkta fırında kurutun. Kuru maydanozları bir baharat kavanozunda saklayabilirsiniz.

Bu yöntemlerden birini seçerek maydanozunuzu daha uzun süre taze tutabilirsiniz!