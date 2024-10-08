Hangi Tarçını Kullanmalıyız ?

Sağlığı koruyucu ve destekleyici özellikleriyle tarçın her mevsim vazgeçilmez baharatlar içinde ilk sıralarda yer alıyor. Bu eşsiz baharatın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini artırmak için öncelikle doğru olanı seçmek sonrasında da usulüne uygun olarak kullanmak gerekiyor.

Aktarlarda iki çeşit tarçın vardır. Bazı kabuk tarçınlar kalın kabuklu ve tek yöne doğru sarılmış. Bazıları ise ince ve iki ucundan ortaya doğru sarılmış.

Kalın kabuklu olan tarçın Vietnam tarçınıdır, içindeki zararlı kumarin maddesinin çok yüksek olması ve tıbbi etken maddenin çok düşük oranda olmasından kaynaklı Vietnam cinsi tarçından uzak durulmalıdır.

İnce kabuklu olan tarçın ise Seylan tarçınıdır. Tıbbi olarak da faydalı olan bu tarçın, kan şekerini dengelemede üstat, anti-mikrobiyal etkisiyle mikrop savar, kansere karşı koruyucu olduğu düşünülen tarçının mutlaka ama mutlaka Seylan cinsi tercih edilmelidir.