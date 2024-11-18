Ege'nin Lezzetli Hazinesi Aydın Kestanesi

Aydın Kestanesi, Aydın ilinde yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan bir kestane çeşidi. Özellikle Aydın'ın dağlık ve ormanlık bölgelerinde, kestane ağaçlarının bol olduğu alanlarında doğal olarak yetişen bu lezzetli ürün, yumuşak dokusu ve tatlı aroması ile bilinir. Yetiştirildiği bölgenin iklim özellikleri, ürüne eşsiz bir tat kazandırır. Bu bölgede yer alan zengin toprak yapısı ve ılıman iklim, kestanenin kalitesini artıran en önemli faktörlerdir. Aydın Kestanesinin meyve büyüklüğü diğer bölgelerde yetişen kestanelere oranla oldukça büyüktür. Sebebi ise Büyük Menderes Nehri'nden sulanan platolarda, ılıman iklim kuşağında ve istenilen rakım değeriyle yetişmeleridir. Kabuğu parlak ve kolayca soyulabilen Aydın Kestanesinin, içindeki etli kısmı da oldukça yumuşaktır. Kalite özellikleri, Aydın ilinin ona sunduğu coğrafi özellikleri ile tüm Türkiye için eşsiz bir değerdir.

Aydın kestanesi, sonbahar aylarında hasat edilir. Hasat dönemi, bölge ekonomisi için de büyük önem taşır. Kestanenin yerel ekonomiye katkısı büyüktür ve birçok aile için geçim kaynağıdır. Kestaneler toplandıktan sonra genellikle çeşitli işlemlerden geçirilerek pazara sunulur. Bu işlemler arasında; soyma, kurutma ve bazen de şekerleme yapımı yer alır. Aydın Kestanesinin lezzeti ile harmanlanıp elde edilen kestane şekeri ise ince işçilik ve özenle

hazırlanır, hem ülkemizde hem de yurt dışında büyük ilgi ile karşılanır.

Kestaneden elde edilen ürünler sadece tatlılar ile sınırlı kalmıyor. Kestane unundan yapılan ekmekler, kekler ve diğer hamur işleri özellikle glüten hassasiyeti olan kişiler için eşsiz bir alternatifken besin değeri de oldukça yüksektir. C vitamini, folik asit, potasyum ve lif bakımından zengin olması, onu sağlıklı bir atıştırmalık haline getirir.

Aydın Kestanesi, sahip olduğu Coğrafi İşaretle Tescillenmiş olup hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınırlığı olan bir üründür. Bu işaret, kestanenin belirli kalite standartlarına uygun olarak üretildiğini ve Aydın yöresine özgü bir lezzet olduğunu garanti eder. Özellikle son yıllarda organik ve doğal ürünlere olan talebin artmasıyla birlikte, Aydın kestanesinin popülaritesi de giderek yükselmektedir.