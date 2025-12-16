Çıra Ocakbaşı: Şehrin Yeni Lezzet Noktası
Food & Beverage Group’un yeni adresi Çıra Ocakbaşı, geleneksel ocakbaşı kültürünü modern bir yorumla yeniden ele alarak kapılarını açtı. Doğal taş ve ahşabın sıcak dokusuyla şekillenen mekan, kor ateşin üzerinde pişen etlerin aroması ve paylaşıma davet eden atmosferiyle misafirlerine samimi bir sofra deneyimi sunuyor.
Günün farklı saatlerine uyumlanan yapısıyla Çıra; öğle saatlerinde kısa bir molaya, akşamları ise uzun sohbetlere eşlik eden bir buluşma noktası olarak konumlanıyor.
Menü, fırından çıkan sıcak balon ekmekle açılıyor. Sofraya eşlik eden meze seçkisinde isli cacık, köpoğlu, soğan kavurma, babagannuş, Girit ezmesi ve mutabbal gibi klasikler yer alıyor. Fırından çıkan acılı ve acısız lahmacun ile Antep lahmacunu, paylaşmaya uygun lezzetler olarak öne çıkarken; çiğ köfte ve içli köfte sıcak başlangıçlara güçlü bir geçiş sağlıyor. Ocakbaşı tezgahında ise Adana kebap, yağlı kara, çöp şiş, ciğer şiş ve tavuk kanat gibi sevilen klasikler, geleneksel pişirme tekniklerine sadık kalınarak hazırlanıyor.
Yemeğin finali, baklava, kadayıf ve taze meyvelerden oluşan tatlı seçkisiyle tamamlanıyor. Çıra'nın barı ise sofraya eşlik eden özel dokunuşlarıyla deneyimi tamamlayan bir eşlikçi olarak konumlanıyor.
Açık mutfak düzeni, ocakbaşı tezgahının canlı ritüeli ve modern dekorasyon detaylarıyla Çıra; hem gündelik buluşmalar hem de uzun sofralar için rahat ve davetkar bir atmosfer sunuyor. Şehirde ocakbaşı geleneğini yeniden yorumlayan bu yeni adres, paylaşmanın, ateşin ve sohbetin etrafında şekillenen samimi bir deneyim vadediyor.
Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0 (501) 655 19 33 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
