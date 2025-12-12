Gault&Millau Türkiye 2026 Gastronomi Rehberi Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Gault&Millau Türkiye 2026 Gastronomi Rehberi Ödül Töreni, üçüncü edisyonunda 8 Aralık 2025 Pazartesi akşamı, Çırağan Palace Kempinski’de gastronominin önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek unutulmaz bir geceye imza attı. Şeflerden restoran yöneticilerine, otel profesyonellerinden sektör liderlerine uzanan geniş bir katılımla gerçekleşen organizasyon, Türk mutfağının uluslararası gastronomi arenasındaki yükselen konumunu güçlü bir şekilde teyit etti. Ödüllerle taçlanan gecede, yaratıcılık, sürdürülebilirlik ve mükemmeliyet odağında şekillenen başarı hikayeleri sahneye taşınırken, Türk gastronomisinin bugünü ve geleceğine dair ilham verici bir panorama sunuldu.
Gastronomi kültürünü geliştirmek, yenilikçi, özgün ve sürdürülebilir bir yaklaşımı desteklemek amacıyla hazırlanan Gault&Millau Türkiye 2026 Rehberi Ödülleri, 8 Aralık 2025 Pazartesi akşamı Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sözen Group'un Türkiye'ye kazandırdığı organizasyon kapsamında Türk mutfağının önde gelen restoranları, şefleri, gastronomi profesyonelleri ödüllendirildi.
Bağımsız değerlendirme süreci sonucunda seçilen restoranlar; ürün kalitesi, teknik yeterlilik, yaratıcılık ve sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda listeye girdi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok sayıda işletmenin ödül alması, ülke gastronomisinin çeşitliliğini ortaya koydu. Törende dağıtılan özel ödüller ve toque dereceleri, yılın öne çıkan performanslarını görünür kılarken; Türk mutfağının uluslararası alandaki yükselişinin de somut bir göstergesi oldu. Ayrıca Gault&Millau Türkiye Gastronomi Rehberi Ödülleri'nde bu yıl, hospitality sektörü de değerlendirmeye dahil edildi ve 'HÔTEL Sélectionné' listesiyle rehber genişletildi.
Kokteyl ile başlayan gala gecesinde çok özel markaların ikramları misafirlere eşlik etti; bu keyifli kokteylin ardından ise tüm konuklar ödül törenine geçti.
Ödül törenimize, İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Elif Canan Tuncer ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Akın da teşrif ederek geceye değer katan özel konuklarımız arasında yerini aldılar. Başkanlarımızın katılımı, bu anlamlı buluşmanın prestijini ve sektörümüz adına taşıdığı önemi bir kez daha vurguladı.
Gecenin müzisyen konuğu ise dünyaca ünlü keman virtüözü Pierpaolo Foti oldu. Foti'nin performansı, Çırağan Palace Kempinski'nin zarif atmosferiyle bütünleşerek davetlilere keyifli anlar yaşattı.
Tören Sözen Group CEO'su ve Gault&Millau Türkiye Temsilcisi Gökmen Sözen'in açılış konuşmasıyla başladı; bu yıl üçüncü edisyonu düzenlemenin gururundan bahseden Sözen:
Bugün burada sadece bir ödül töreni için değil; Türk gastronomisinin güçlenen sesini, gelişen özgüvenini ve dünyaya açılan yeni hikayesini kutlamak için bir aradayız. Gault&Millau Türkiye Gastronomi Rehberi Ödül Töreni'nin üçüncü edisyonunu düzenliyoruz. 2026 edisyonu, aslında bize sadece iyi restoranları değil; bu ülkenin potansiyelini, yaratıcılığını ve misafirperverlik kültürünü hatırlatan bir yol haritası sunuyor.
Geçtiğimiz yıl boyunca denetçilerimizle Trakya'nın bağlarından Ege'nin otlarına, Gaziantep'in sumağından Bodrum'un mandalinasına, Balıkesir'in ahtapotundan İzmir'in enginarına, Aydın'ın incirinden Van'ın otlu peynirine ve İstanbul'un köklü restoranlarına kadar Türkiye'nin dört bir yanını mercek altına aldık.
Bu yıl, gastronomi ekosistemimizin ayrılmaz bir parçası olan hospitality sektörünü de bu değerlendirme yapısının içine dahil ederek çok daha bütüncül bir perspektif sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün açıklanacak ödüller, elbette büyük bir başarı. Ancak bu geceyi asıl özel yapan şey, kolektif bir ekosistemin varlığı. Çünkü biliyoruz ki bir ülkenin gastronomisi; sadece mutfakların değil, şehirlerin, üreticilerin, otellerin ve soyadını markalaştıran şeflerin ortak emeğiyle yükselir." dedi.
Bu anlamlı geceye, her sene olduğu gibi Gault&Millau CEO'su Patrick Hayoun da eşlik etti. CEO Patrick Hayoun konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktı ve bu anlamlı geceye dair duygularını paylaştı:
"Bu akşam İstanbul'da, Gault&Millau Türkiye Gala Gecesi'nin üçüncü yılını kutlamak üzere burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
Yalnızca üç yılda, bu etkinlik olağanüstü bir ivme kazandı; bunun temelinde sizin yeteneğiniz, adanmışlığınız ve Türkiye'nin canlı gastronomi sahnesi yer alıyor. Bu genişleyen uluslararası haritada Türkiye çok özel bir konuma sahiptir. Mutfağınız dünyanın en zengin ve ilham verici mutfaklarından biri; gelenek ile modernliği benzersiz bir şekilde harmanlamaktadır. Gault&Millau sizler için ve sizlerle birlikte çalışır; şefleri, ekipleri, üreticileri ve gastronomiye gönül veren tüm emekçileri görünür kılmak için. Güveniniz için teşekkür ederim."
Gault&Millau Türkiye 2026 Gastronomi Rehberi Ödül Töreninde Heyecanlı Anlar Yaşandı
Ödüller 'Original Tables' Önerilen Mekanlar olarak adlandırılan; şapka almamış fakat dikkat çekici ve değerlendirilmeye değer yerlerin açıklanmasıyla başladı. Ardından bu yıl ilk kez sunulan 'HÔTEL Sélectionné' seçkisi açıklandı; bu seçkide Türkiye'deki ağırlama sektörünün üst düzey otelleri yer aldı. Gecenin devamında ise 1 Toque kazanan 'Gourmate Tables' kategorileri, Özel Ödüller, 2 Toque 'Chefs' Tables', 3 Toques 'Outstanding Tables' ve 4 Toque 'Prestigious Tables' ödülleri açıklandı.
Sözen Group'un 2023'ten bu yana yürüttüğü Gault&Millau Türkiye temsilciliği, ülkenin gastronomi potansiyelini uluslararası ölçekte görünür kılmaya devam ediyor. Tam da bu amaç doğrultusunda Gault&Millau Türkiye, 2026 edisyonunda odağını daha geniş bir coğrafyaya çevirdi. Bu seçkide Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Muğla, Nevşehir, Ankara ve Van olarak 11 ilimizdeki restoranları kapsayan rehber, ülkenin farklı bölgelerindeki mutfak kültürlerini bir kez daha dünya sahnesi taşımış oldu.
Gece MykOrini'de Devam Etti
Gala Gecesinin ardından misafirler, bu özel akşamın coşkusunu sürdürmek üzere MykOrini'de düzenlenen after party'e katıldı. MykOrini'nin eşsiz atmosferiyle taçlanan gece, günün sonunda konuklara unutulmaz bir kapanış deneyimi yaşattı.
Sözen Group Bir Kez Daha Türk Gastoromisini Güçlü Bir Şekilde Temsil Etti
Gaault&Millau Türkiye 2026 Gastronomi Rehberi Ödülleri, üçüncü edisyonunda Türk gastronomi ve konaklama dünyasının seçkin temsilcilerini görkemli bir atmosferde buluşturdu. Sektör profesyonellerinden gastronomi alanında üretim yapan paydaşlara uzanan geniş katılım, töreni yalnızca bir ödül gecesi olmanın ötesine taşıyarak fikir alışverişi ve yeni iş birlikleri için önemli bir platform haline getirdi.
Gault&Millau'nun Sembolü Olan "Toque" Ne Anlama Geliyor?
Gault&Millau tarafından restoran ve şeflere hizmet, fiyat ve restoranın atmosferi gibi kriterler üzerinden yapılan değerlendirmelerle birlikte, yemeğin kalitesi ve lezzeti üzerinden 1 ila 20 arasında puan veriliyor. 11 ve üzeri puan alanlar, Gault&Millau imzalı şef şapkası, yani uluslararası adıyla Toque almaya hak kazanıyor.
1 TOQUE - Gourmet Table - 11/20-12,5/20
Gault&Millau Rehberi 1 Toque, yani "Gourmet Tables" kategorisiyle başlar. Bu kategori 11 ile 12,5 arasında puan alır. Klasik ve temel teknikleri iyi kullanan, kaliteli ürünler ile hazırlanan yemekler ve özenli pişirme yöntemlerine sahip restoranlar "Gourmet Tables" olmaya hak kazanır. 1 Toque "Gourmate Table" kategorisi altında; International Cuisine, Modern Cuisine, Traditional Cuisine, Chef Restaurant, Sea Food, Patisserie ve Bar seçkileri yer alıyor.
2 TOQUES – Chefs' Tables - 13/20-14,5/20
"Chef's Tables" olarak seçilen restoranlar 13 ile 14,5 arasında puan alır. Şefin tekniği iyi bir şekilde kullanmasıyla beraber geleneksel veya çağdaş mutfak anlayışlarını rahatlıkla kullanabilmesi önemlidir. Bu aynı zamanda ürünlerin mükemmel şekilde pişirildiği anlamına gelir.
3 TOQUES - Outstanding Tables - 15/20-16,5/20
"Outstanding Tables" kategorisindeki restoranlar rehberde 15 ile 16,5 arasında derecelendirilir. Bu derecelendirmede teknik beceriler ve sadelik birlikte dikkate alınırken, şefin reçete uygulamalarında mükemmellik ve kendi imzası ile hazırladığı ürünler vurgulanır.
4 TOQUES - Prestigious Tables - 17/20-18,5/20
"Prestigious Table" unvanını hak etmek için restoranların 17 ile 18,5 arasında puan alması gerekir. Bu toque'a sahip olan restoranlarda şefin tat ve lezzet duygusunda ustalaşmasıyla beraber, istisna ürünlere dayalı bir mutfak yarattığı belirtilir.
5 TOQUES - Exceptional Tables - 19/20-19,5/20
Rehberde 20 üzerinden 19 ile 19,5 arasında puan alan restoran "Exceptional Table" olarak kabul edilir. Bu toque'a sahip restoranlar; unutulmaz bir yemek deneyimi yaşattığı gibi, mükemmel atmosfere ve benzersiz imza lezzetlere sahiptir.
Gault&Millau 2026 Gastronomi Rehberi Ödülleri
Özel Ödül Kategorileri
Yılın Onur Ödülü
Ralph Radtke, Çırağan Palace Hotel Kempinski, Kempinski Otelleri Genel Müdürü & Bölge Bölge Başkan Yardımcısı
Gastronomi TV Programcısı Ödülü
Memet Özer, TV Programcısı & Şef
En İyi Brunch Mekanı Ödülleri
Raffles İstanbul, Okan Aydemir, Executive Şef
Shangri-La Bosphorus İstanbul, Şevket Cihan, Executive Şef
Swissôtel The Bosphorus Istanbul, Soner Kesgin, Executive Şef
The Peninsula İstanbul, Andreas Block, Executive Şef
Yüzyıllık İşletme Ödülleri
Baylan İstanbul, Alev Altınkılıç, Kahve Dünyası Kurucu Ortağı
Pandeli İstanbul, Yücel Özalp, Desert Group Kurucusu & Yönetim Kurulu Başkanı
2. Kuşak İşletme Ödülleri
Bay Nihat, Ayvalık, Volkan Bekit
7 Mehmet Restaurant, Antalya, Mehmet Akdağ
En İyi Outside Catering Ödülü
OS Fine Catering, Osman Sezener
En İyi Banquet Ödülü
Divan Grubu, Murat Tomruk, Divan CEO
Özellikli İşletme Ödülleri
Clubhouse Bebek, İstanbul, Cengiz Temel, CEO
Terminal Kadıköy, İstanbul, Levent Veziroğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Flow Manavgat Şelale, Antalya, Cengiz Barut, Barut Hotels Yönetim Kurulu Üyesi
Miori Göcek, Aslı Gökçer Oba
En İyi Türk Mutfağı Ödülü
Borsa Kandilli, İstanbul, Umut Özkanca, Doğuş Hospitality & Retail Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
En İyi Anadolu Mutfağı Ödülü
Natolia, İstanbul, Ömür Akkor
En İyi Tasarım Restoranı
Menua Restaurant, Van, Bekir Kaya
En İyi Street Food Ödülü
Akali İstanbul, Çağlar Kıpçak
En İyi Bar Ödülü
Ritmo Bar, İstanbul, Cenk Debensason & Debora İpekel
En İyi Miksoloji Ödülü
Tavern İstanbul, Emirhan Paralı & Cem Balduk
Yılın Mutfak Kültürü Ödülü
Ahmet Güzelyağdöken, İzmir, Gastronomi Yazarı & Şef
Farm To Table Ödülü
Emre Şen, Casa Lavanda Boutique Hotel & Restaurant, İstanbul
En İyi Deniz Restoranı Ödülü
Kıyı Restaurant, İstanbul, Yorgi Sabuncu, Kurucu
En İyi Resort Oteli Ödülü
Club Marvy, İzmir, Umut Terzi, Genel Müdür
En İyi Hospitality Ödülü
The Peninsula İstanbul, Jonathan H. Crook, Genel Müdür
En İyi Butik Otel Ödülleri
KeyUrla İzmir, Can Ortabaş, Kurucu Ortak
Vakko Hotel Sumahan Bosphorus, İstanbul, Can Hakko, Vakko Yönetim Kurulu Üyesi
Yazz Collective, Fethiye, Mehmet Can Uzun & Timur Savcı, Kurucu Ortaklar
Avantgarde Refined Caves Of Cappadocia, İsmet Öztanık, Kurucu
Aliée İstanbul, Hamza Kara, Genel Müdür
En İyi Şehir Oteli Ödülü
Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul, Serkan Yalçınkaya, Genel Müdür
En İyi Kongre Oteli Ödülü
Nirvana Cosmopolitan Antalya, Ali Uçaş, CEO
En İyi Pasta Şefi Ödülü
Metin Saruhanlı, Arpège Patisserie, İzmir, Kurucu & Şef
Yılın En İyi Çikolata Şefi
Ghislain Gaille, Vakko Chocolate, İstanbul, Patisserie & Chocolate Üretim Direktörü
En İyi Patisserie Mekanı Ödülü
Cova İstanbul
En İyi Tabak Tasarımı Ödülü
Atilla Heilbronn, Narımor, İzmir
En İyi Servis Ödülü
Cipriani, İstanbul, Luigi Ciccimarra & Zafer Soylu
En İyi Sommelier Ödülü - Restoran
Seray Kumbasar, Vino Locale İzmir
En İyi Sommelier Ödülü - Otel
Nebiye Kaya, The Peninsula İstanbul
En Genç Şef Ödülü
Ethem Can Sassin, Catch Restaurant & Bar, Executive Şef
Yılın En İyi Resort Oteli Food&Beverage Başarı Ödülü
Hillside, Cüneyt Çakalel, Operasyon Direktörü & Özgür Aktaş, Cluster Executive Şef
En İyi Sürdürülebilirlik Ödülleri
Fatih Tutak, TURK Fatih Tutak, İstanbul
Zeynep Pınar Taşdemir, Araka, İstanbul
Maksut Aşkar, Neolokal, İstanbul
Ozan Kumbasar, Vino Locale, İzmir
Atilla Heilbronn, Narımor Urla, İzmir
Uluslararası Marka Ödülü
Gigi Rigolatto Bodrum, Nazlı Sönmez Vallée, Rikas Group Marka Direktörü
Yılın En İyi Restaurant Ödülü
Teruar Urla İzmir, Osman Serdaroğlu & Ezgi Serdaroğlu
Yılın En İyi Şefi Ödülü
Aret Sahakyan, Maçakızı Bodrum Executive Şefi & Ayla By Aret Sahakyan Bodrum Kurucu Ortağı
Gault&Millau Türkiye Toque Ödül Kategorileri
Original Tables 'Önerilen Mekanlar'
Balıkesir
Aslanboğa Kokoreç, 10.50/20
Gaziantep
Yesemek, 10.20/20
İstanbul
Lipa Pendik, 10.50/20
White Burger, 10.50/20
Zula, 10.50/20
Akali, 10.50/20 Agata Nişantaşı, 10.30/20
Basta! Street Food Bar, 10.30/20
Az Çok Thai, 10.30/20
Slow Bebek, 10.30/20
Tas Ramen & Sushi Bar, 10.30/20
Ayvalık Balıkçısı, 10.30/20 Kalpazankaya Restaurant, 10.20/20
Marmaris
La Guérite, 10.30/20
İzmir
Töngül Pide, 10.30/20
Söğüşçüm, 10.30/20
Kokoreççi Asım Usta, 10.30/20
"HÔTEL Sélectionné
Bodrum
Maçakızı
Mandarin Oriental Bodrum
Maxx Royal Bodrum Resort
The Bodrum EDITION
The Marmara Bodrum
Yazz Collective
Çanakkale
Simurg Inn
Nadas Kazdağları
Fethiye, Muğla
D-Resort Göcek
Hillside Beach Club
Marmaris, Muğla
D Maris Bay
Gaziantep
Hışvahan
Kapadokya
Argos in Cappadocia
Avantgarde Refined Caves Of Cappadocia
Museum Hotel Kapadokya
İstanbul
Aliée İstanbul
Bebek Hotel by The Stay
Büyükada Splendid Palace Hotel
Casa Lavanda Boutique Hotel
Çırağan Palace Kempinski İstanbul
Four Seasons Hotel Istanbul at The Bosphorus
Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet
Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul
Six Senses Kocataş Mansions İstanbul
Swissôtel the Bosphorus Istanbul
The Peninsula İstanbul
Vakko Hotel Sumahan Bosphorus
İzmir
Alavya
Ayşe Hanım Konağı
Club Marvy
KeyUrla
1 Toque – Gourmet Tables – 11/20-12.5/20
Geleneksel Mutfak/Traditional Cuisine
Ankara
Marlinda Lokanta & Cafe, Seyfettin Atalık, 11,5/20
Antalya
Parlak Restaurant, İsmail Gündüz, 11,5/20
Volkan Şişçi Kadir'in Yeri, İlhan Özgür, 11/20
Zaruri, Mustafa Kemal Ayanoğlu, 11/20
Balıkesir
Nuran Gökaslan / Cumhuriyet Lokantası, Servet Topçu, 11,5/20
Bodrum, Muğla
Kısmet Lokantası, Barış Erdem, 11,5/20
Senato, Emir Hakan, 11,5/20
Gaziantep
Anadolu Han Gane, Kenan Ok, 11/20
Hışvahan, Mine Özmen, 12,5/20
İmam Çağdaş Kebap & Baklava, Burhan Çağdaş, 12,5/20
Mutfak Sanatları Merkezi, Doğa Çitçi, 12,5/20
İstanbul
Günaydın Kebap Restoran, Cafer Kılıççeken, 12,5/20
Ahmet Ustam Ocakbaşı, Ahmet Karoğlu, 12,5/20
Havuş Lokantası, Ömür Akkor, 12,5/20
Karaköy Lokantası, Ahmet Erdoğan, 12,5/20
Hünkar Nişantaşı, Ufuk Ügümü, 12,5/20
Liman İstanbul, Vedat Demir, 12,5/20
Zübeyir Ocakbaşı Taksim, Hamit Ertaş, 12,5/20
Pandeli, Nuri Özdemir, 12,5/20
Palude Restaurant, Yunus Emre Akkor, 12,5/20
Sade Beş Denizler Mutfağı, Deniz Şahin, 12,5/20
Sıralı Kebap, Mehmet Murat Çelik, 12,5/20
Tershane Karaköy, Vedat Başaran, 12,5/20
Develi Restaurant Samatya, Nuri Develi, 12/20
Yanyalı Fehmi Lokantası, Ergin Sönmezler & Can Sönmezler, 12,5/20
Yediden, Tayfun Fidan, 12,5/20
Hayvore, Hızır Keskin, 12/20
Kanaat Lokantası, Abdullah Tayan, 12/20
Mahir Lokantası, Mahir Nazlıcan, 12/20
Ali Ocakbaşı, Engin Levent, 11,5/20
Asmalı Cavit, Bahtiyar Gürel, 11,5/20
Buselik Meyhane, Ceyda Baza, 11,5/20
Deraliye Restaurant, Osman Sunal, 11,5/20
Hacı Abdullah Lokantası, Ahmet Özdemir, 11,5/20
Hamdi Restaurant, Mehmet Remzi Gözlü, 11,5/20
Hüsrev Lokantaları, Fahri Hüsrev, 11,5/20
Tatbak, Fatih Katıkçı, 11,5/20
Tere, Mehmet Şahin, 11,5/20
Lokanta Yoğurt, Aydın Demir, 11,5/20
Matbah Restaurant, Kadir Yılmaz, 11,5/20
Nato Lokantası, Uğur Öztürk, 11,5/20
Agora Meyhanesi 1890, Ahmet Arı, 11,2/20
Akbabalı Meyhane, Muhammet Çötür, 11/20
Antiochia, Süleyman Gülüm, 11/20
1924 İstanbul, Hakan Demirdaş, 11/20
Adana Ocakbaşı Kurtuluş, Erkan Ezer, 11/20
Giritli Restoran, Ayşe Şensılay, 11/10
Kör Agop Restaurant, Muammer Temiz, 11,2/20
Madam Despina, Ali Tekin, 11/20
Sahan Ataşehir, Tahir Tekin Öztan, 11/20
Sayfiye, Ahmet Kazık, 11/20
Zennup 1844 Fişekhane, Gürkan Kaya, 11/20
İzmir
Balmumu Lokanta, Ahmet Güzelyağdöken, 12,5/20
Beğendik Abi, Handan Kaygusuzer, 12,5/20
Kaplan Dağ Restoran, Deniz Çakır, 11,5/20
Seçkin Et, Seçkin Aysal, 11,5/20
Seyhan Et, Harun Seyhan, 11/20
Tam Ocakbaşı, Türev Uludağ, 11/20
Nevşehir
Zeferan Restaurant Kapadokya, Ramil Bagirov, 11,5/20
1 Toque – Gourmet Tables – 11/20-12.5/20
Modern Mutfak/Modern Cuisine
Ankara
Aruni Restaurant, Zeki Açıköz, 11.5/20
Balıkesir
Ayna, Nihal Sayın & Ezgi Güven, 12,5/20
Bodrum, Muğla
Dereköy Lokantası, Zişan Altıncaba, 12,5/20
Yazz Collective, Gökçen Yıldırım, 12,5/20
Miori Göcek, Nihat Doğtürk, 12,5/20
The Galliard Cove House, Muharrem Tenekeci, 11/20
Girida Port, Taner Aydın, 11/20
Çanakkale
Hotel Caeli, Celal Gürkan Yılmaz, 11,5/20
Nadas Kazdağları, Çağatay Ateş, 11,5/20
Bengodi Boutique Hotel, Mehmet Agah Şahin, 11,5/20
Göcek, Muğla
D'Breeze, Aydemir Yılmaz, 12/20
İstanbul
Aheste Restaurant, Didem Çetin, 12,5/20
Banyan Restaurant, Arifhan Kanlı, 12,5/20
Bardot, Turgay Sayılan, 12,5/20
Batard, Cihan Kıpçak, 12,5/20
Beca, Cüneyt Açık, 12,5/20
Vakko L'atelier Nişantaşı, Hüseyin, Vural, 12,5/20
Gün Lokantası, Kerem Küçükkınacı, 12,5/20
Lokanta Limu, Sara Tabrizi, 12,5/20
Lokanta 1741, Durukan Özgen, 12,5/20
Olden 1772, Aykut Can Akın, 12,5/20
Şans Restaurant, Rudolf Van Nunen, 12,5/20
GOU Society, Tolga Hellaç, 12/20
Masa Restaurant, Yılmaz Çelik, 12/20
Madera, Ertan Özturan, 12/20
Parle Restaurant, Sadık Ilgaz, 12/20
Kendime İstanbul, Ali Işık, 12/20
Cantinery, Ertuğrul Halal, 11,5/20
Karaköy Gümrük, Ahmet Erdoğan, 11,5/20
Aşeka, Deniz Erinç, 11,5/20
Bi Nevi Deli, Ali Osman Şen, 11,5/20
Cozy, Hüseyin Kılıç, 11,5/20
Neni Brasserie, Mahmut Yalçın, 11,5/20
Petra Roasting Co., İpek Mutlu, 11,5/20
Ruby İstanbul, Özkan Karakaya, 11,5/20
Pera Palace Hotel, Uğur Alparslan, 11,5/20
Parma Sole, Eda Yalçın, 11,5/20
Bronco, İsmet Saz, 11,5/20
The Red Balloon, Kaan Acar, 11/20
Kruton, Ufuk Ügümü, 11/20
Gram Restaurant, Fatih Özçelik, 11/20
Strada by Cafe Cadde, Tolgahan Çakar, 11/20
Brasserie Noir, Tuğhan Söztutar, 11/20
İzmir
Gia Urla, Cemre Yılmaz, 12/20
Manej Urla, Nuri Can Ceylan, 11,5/20
Mitu Lokanta, Hüseyin Pancar, 11,5/20
Mayadan, Savaş Erdal, 11/20
Eşlikçi Restoran, Oktay Vardar, 11/20
Hus Şarapçılık, Nur Özcan, Efe Özbaş & Doğukan Buyruk, 11/20
İsabey Bağevi, Kansu Emre Gezer, 11/20
Scappi, Erkan Özdemir, 11/20
Gula Urla, Ömer Batuhan Düğenci, 11/20
Nevşehir, Kapadokya
Seki, Mevlüt Gülgün, 12/20
1 Toque – Gourmet Tables – 11/20-12.5/20
Dünya Mutfağı/International Cuisine
Ankara
Louise Brasserie & Lounge, Can Ayyıldız, 11,5/20
Antalya
Karma Restaurant Side, Erdem Şahin, 12,5/20
Nemo, Jose Lino, 12,5/20
Asil, Fadi Hamze, 11,5/20
Asmani Restaurant, Mesut Yıldırım, 11/20
Seraser Fine Dining Restaurant, Uğur Acaruygun, 11/20
Balıkesir
Atelier Fiori 52, Mert Tellioğlu, 11/20
Bodrum, Muğla
Zuma Bodrum, Emrah Orak, 12/20
The Club Restaurant & Bar, İbrahim Sarpkaya, 11,5/20
İstanbul
Hakkasan İstanbul, Tan Choon Aun, 12,5/20
29, Durmuş Gökçeel, 12,5/20
Catch, Ethem Sassin, 12,5/20
Cuma, Banu Tiryakioğlu, 12,5/20
Çok Çok Thai, Nutjarin Plasri, 12,5/20
Da Vittorio Ristorante Italiano, Vittorio Sindoni, 12,5/20
Akira Back Istanbul, Fatih Alkan, 12,5/20
Caviar Kaspia, Luca De Astis, 12,5/20
Monteverdi Ristorante, Nicole Scandella, 12,5/20
Morini, Mihta Yıldırımtaş, 12,5/20
Spago by Wolfgang Puck, Deniz Otuk, 12,5/20
Da Mario Etiler, Emre Koyucan, 12,5/20
Shang Palace, Şevket Cihan, 12,5/20
16 Roof, Volkan Gür, 12/20
Aida - Vino E Cucina, Valentino Salvi, 12/20
Sushi Manga, Hiroki Takemura, 12/20
İsokyo, Okan Aydemir, 12/20
Izaka Terrace, Serhat Eliçora, 12/20
Josephine İstanbul, Efe Anıl Çetin, 12/20
Maromi, Kenji Kume, 12/20
Il Cortile Ristorante Pizzeria, Luigi Mariconda, 12/20
Cecconi's İstanbul, Baran Oktay, 12/20
Backyard Bistro, Erdem Ateş, 11,5/20
Nişantaşı Beymen Brasserie, Batuhan Göçmez, 11,5/20
Filo D'olio Caddebostan by Danilo Zanna, Danilo Zanna, 11,5/20
Güney Restaurant, İsmail Erol Tavukçuoğlu, 11,5/20
Kaen Sushi, Akmaljon Mamajonov, 11,5/20
La Boom, Cihan Yalçın, 11,5/20
Maderia Sushi Bar, Burak Balcı, 11,5/20
Nappo, Özgür Kılınçlar, 11,5/20
Udonya Japanese Restaurant, Yasuo Uekusa, 11,5/20
Gina, Murat Bendeş, 11,5/20
Sushi Barba, Gökhan Kuşçu, 11/20
360 İstanbul, Hakan Demirdaş, 11/20
Galeyan Restaurant, Özge Coşkun, 11/20
Pizza Emirgan, Derya Köse, 11/20
St. Regis Brasserie, Sedat Özdemir, 11/20
Nobu Istanbul, Michael De Jesus, 11/20,
Toro Latin Gastro İstanbul, Aykut Yeşilbaş, 11/20
İzmir
Momo Dalyan, Mert Seran, 12,5/20
Buono Italiano, Cristina Bowerman, 12/20
Casa Regina, Onur Garip, 11,5/20
The Guru Urla, Cumali Beyazıt, 11/20
1 Toque – Gourmet Tables – 11/20-12.5/20
Şef Restoranı/Chef Restaurant
Antalya
Seasons Restaurant, Mutlu Şevket Yılmaz, 12/20
Capra Çukurbağ, Serra Beklen, 11/20
Bodrum, Muğla
Hodan Yalıkavak, Çiğdem Seferoğlu, 12/20
Le Palme Bodrum, Emir Furkan Zengin, 11/20
Sento by NUUP, Tacan Oruç, 11/20
İstanbul
Lokanta Göktürk, Muhsin Ertürk, 12,5/20
Muutto Anatolian Tapas Bar, Umut Karakuş, 12,5/20
MYK Restoran, Mehmet Yalçınkaya, 12,5/20
OCAK, Ömer Bozyap, 12,5/20
Topaz Restaurant, Tevfik Alparslan, 12/20
The Barn in the Farm, Buğra Özdemir, 12/20
7Mila, Selen Mağzalcıoğlu, 11,5/20
Zaaf, Aras Çetin, 11,5/20
Dafni Ateşbaşı, Yaren Çarpar, 11,2/20
İzmir
Hiç Urla, Duygu Özerson Elekdar, 12,5/20
Roku Sushi Omakase, Barlas Günebak, 12/20
Mandarinn, Gökhan Altay, 11,5/20
Ritüel, Tolga Kamiloğlu, 11,5/20
Hiddenbay Teos Restaurant, Şakir Aksu, 11/20
1 Toque – Gourmet Tables – 11/20-12.5/20
Deniz Ürünleri/Sea Food
Ankara
Kalbur, Mehmet Tekmen, 12,5/20
Antalya
Antalya Balıkevi, İmam Bilgin, 11,5/20
Göz Balık, Necati Doğrusoy, 11,5/20
İskele Balık Lara, Tahsin Fettahoğlu, 11,5/20
Lara Balık, Erdal Atılgan, 11,5/20
Aydın
Bottarga Restaurant, Cengiz Taner, 11,5/20
Balıkesir
Bay Nihat Restoran, Volkan Bekit, 12,5/20
Teo's Cunda, Kayhan Ezer, 11,5/20
Çanakkale
Yalova Restaurant, Ertuğrul Sürgit, 12,5/20
Bodrum, Muğla
Sait Bodrum, Deniz Birtan Yılmaz, 12,5/20
Memedof Balık Restaurant, Süleyman Pirinçik, 12/20
Mimoza Restaurant, Fikret Alphan, 12/20
Barbarossa Bodrum, Okan Orun, 11/20
İstanbul
Calipso Fish, Ziya Kaçar, 12,5/20
Yeniköy Balıkçısı, Kaan Kayhan, 12,5/20
Yüksel Balık, Olgun Keleş, 12,5/20
Balat Sahil Restoran, Mustafa Akdemir, 12/20
Tarihi Bebek Balıkçı, Ali Çay, 12/20
Suna'nın Yeri, Alican Koç, 12/20
Park Fora, Musa Değirmenci, 12/20
Sofram Balık Restaurant, Hüseyin Kankaya, 12/20
Lacivert, Rıdvan Külçek, 12/20
Mira Balık, Tabita Özden, 12/20
Balıkçı Sabahattin, Sertan Korkmaz, 12/20
Del Mare Restaurant, Serkan Pakkan, 11,5/20
Arnavutköy Balıkçısı, Murat Özkan, 11,5/20
Azur Restaurant, Mahmut Cansever, 11,5/20
Uskumru Restaurant, Seyfettin Taştan 11,5/20
Villa Bosphorus, Yunus Emre Askeroğlu, 11,5/20
Eskiyer Restaurant, Erkan Özçelik, 11,5/20
Eleos Restaurant, Murat Alpboğa, 11/20
Papalina, Ali Beke, 11/20
1 Toque – Gourmet Tables – 11/20-12.5/20
Patisserie
Gaziantep
Orkide Pastaneleri, Mustafa Özgüler, 11,5/20
İstanbul
Otto Bite, Kübra Yaman, 11,5/20
Fauchon Paris, Cansu Gülerer, 11/20
The Levant Tahinier, Emine Kılıç, 11/20
İzmir
Arpége, Metin Saruhanlı, 12,5/20
1 Toque – Gourmet Tables – 11/20-12.5/20
Bar
İstanbul
Mikla Bar, İsmail Mutlu, 12,5/20
Olea & Bar, Toni Mazzurana, 12/20
Frankie, Ercan Erdoğan – 12/20
Mathildas Cocktail Bar & Kitchen, Vedat Akar, 12/20
Alexandra Cocktail Bar, Talat Arslan, 11,5/20
Foxy, Levon Bağış, 11,5/20
Minibar, Soner Yılan, 11,5/20
Topside Bar, Nebiye Kaya, 11,5/20
Upperist, Ramazan Dadak, 11,5/20
Zihni Pub, Aydın Ağaç, 11,5/20
Allen Kitchen & Cocktail, Emrah Camekan, 11,5/20
Kiff, Ahmet Şanlı, 11/20
2 Toques – Chefs' Tables – 13/20-14,5/20
Geleneksel Mutfak/Traditional Cuisine
Bodrum, Muğla
Karma Bodrum, 13/20
İstanbul Avlu Restaurant, Özgür Üstün, 14,5/20
Lokanta By Divan, Volkan Arık, 14,5/20
Mürver, Mevlüt Özkaya, 14,5/20
Natolia İstanbul, Ömür Akkor & Alper Tuğrul Ünlütürk, 14/20
Beyti, Ahmet Güler, 13,5/20
BİZ İstanbul, Musa Ay, 13,5/20
Aila, Kemal Can Yurttaş, 13/20
Borsa Restaurant Kandilli, Şenel Şin, 13/20
Lokanta Feriye, Birkan Erköylü, 13/20
Nevşehir
Nahita, Ömür Akkor & Mevlüt Gülgün, 14/20
2 Toques – Chefs' Tables – 13/20-14,5/20
Modern Mutfak/Modern Cuisine
Bodrum, Muğla
Malva, Gürkan Tümsek, 13/20
Scorpios Bodrum, Mürşit Göksüzoğlu, 13/20
Tuti, Hakan Süve, 13/20
İstanbul
Sunset Grill & Bar, Marios Tsouris, 14,5/20
Nusr-Et Steakhouse Etiler, Nusret Gökçe & Oğuzhan Dedeoğlu, 14/20
Atölye, Ali İhsan Özkan & Zafer Aydemir, 13/20
Baylan Bebek, Tim Briggs, 13/20
Frankie, Zişan Eren, 13/20
Octo İstanbul, Şafak Erten, 13/20
Okra Restaurant, Mert Yalçıner, 13,5/20
Restoran Modern, Tuğçe Mirza, 13/20
The Lobby, Andreas Block, 13/20
Nevşehir
Lil'a, Saygın Sesli, 13/20
Reserved Cappadocia, Mehmet Gök, 13/20
2 Toques – Chefs' Tables – 13/20-14,5/20
Dünya Mutfağı/International Cuisine
Bodrum, Muğla
Gigi Rigolatto, Nazlı Sönmez Valle, 14/20
Hakkasan Bodrum, Tan Choon Aun, 13/20
İstanbul
Sakhalin İstanbul, Doğukan Kaya, 14,5/20
Terrazza Italia, Claudio Chinali, 14,5/20
Chalet, Soner Kesgin, 13/20
Dragon Restaurant, Wentao Bi, 13/20
İnari Piku Etiler, Korhan Gülsoy, 13/20
Madhu's, Yüksel Yılmaz, 13/20
Mykorini İstanbul, Dimitris Koumis, 13/20
Novikov Restaurant, Marti Pineda Aluma, 13/20
Paper Moon, Giuseppe Pressani, 13/20
Roka İstanbul, Suna Hakyemez, 13/20
Zuma İstanbul, Emrah Orak, 13/20
2 Toques – Chefs' Tables – 13/20-14,5/20
Şef Restoranı/Chef Restaurant
Ankara
MYK Alaz Restoran, Mehmet Yalçınkaya, 14/20
Alma Table, Tuna Yüzüak, 13/20
Antalya
Chayote Nirvana, Tuncay Gülcü, 13/20
The Rabbit Hole Restaurant at Olympos Mountain Lodge, Mehmet Ali Börtücene, 13/20
Bodrum, Muğla
MYK Denizden Bodrum, Mehmet Yalçınkaya, 14,5/20
Kitchen by Osman Sezener, Osman Sezener, 14,5/20
Mezra Yalıkavak, Serhat Doğramacı, 13/20
İstanbul
Alaf Restoran, Murat Deniz Temel, 14,5/20
Apartıman Yeniköy, Burçak Kazdal, 14,5/20
Efendy, Somer Sivrioğlu, 14,5/20
Fauna Restoran, İbrahim Tuna & Emrah Coşkun, 14,5/20
Telezzüz, Bahtiyar Duman, 14,5/20
Aliée İstanbul, Taste by Thomas Bühner, Thomas Bühner & Akın Akarsu, 13/20
Araf İstanbul, Kenan Çetinkaya & Pınar Korgan Çetinkaya, 13/20
Basta Neo Bistro, Derin Arıbaş, 13/20
Herise İstanbul, Bahadır Boğatır, 13/20
Hodan, Çiğdem Seferoğlu, 13/20
Nazende Cadde, Uluç Sakarya, 13/20
Revithia, Duran Özdemir, 13/20
İzmir
Filo D'olio İzmir İstinyepark, Danilo Zanna, 14/20
2 Toques – Chefs' Tables – 13/20-14,5/20
Deniz Ürünleri/Sea Food
Ankara
Trilye Restoran, Süreyya Üzmez, 13/20
Bodrum, Muğla
Orfoz Restaurant, Çağrı Bozçağa, 13/20
İstanbul
Balıkçı Kahraman, Oğuz Berber, 14,5/20
Kıyı Restaurant, Yorgi Sabuncu, 14,5/20
İzmir
Horasan Balık, Ahmet Horasan, 14,5/20
2 Toques – Chefs' Tables – 13/20-14,5/20
Patisserie
İstanbul
Cova, Engin Elmas, 13/20
Five O'Clock, Sinem Ekşioğlu, 13/20
2 Toques – Chefs' Tables – 13/20-14,5/20
Bar
İstanbul
Fahri Konsolos, Emir Ali Enç, 14/20
Ritmo, Cenk Debensason, 13,5/20
The Townhouse, Eren Canatar, 13,5/20
Tavern, Emirhan Paralı, 13/20
3 Toques – Outstanding Tables - 15/20-16,5/20
Geleneksel Mutfak/Traditional Cuisine
Antalya
7 Mehmet Restaurant, Mehmet Akdağ, 15/20
İstanbul
Tuğra, Alexis Atlamazoğlu, 15,5/20
Seraf Vadi, Sinem Özler, 15/20
3 Toques – Outstanding Tables - 15/20-16,5/20
Modern Mutfak/Modern Cuisine
Bodrum
Maçakızı, Aret Sahakyan, 15/20
İstanbul
Aqua, Görkem Özkan, 15/20
Gallada, Fatih Tutak & Özgür Taylan Yücel, 15/20
3 Toques – Outstanding Tables - 15/20-16,5/20
Şef Restoranı/Chef Restaurant
Bodrum
Ayla Restaurant, Aret Sahakyan, 16/20
İstanbul
Arkestra, Cenk Debensason, 16/20
Araka, Zeynep Pınar Taşdemir, 15.5/20
Nicole Restaurant, Serkan Aksoy, 15.5/20
Casa Lavanda, Eme Şen, 15.5/20
Mikla, Cihan Çetinkaya, 15/20
Sankai By Nagaya, Yoshizumi Nagaya & Hiroko Shibata, 15/20
İzmir
Teruar Urla, Osman Serdaroğlu, 16.5/20
Urla Vino Locale, Ozan Kumbasar, 16.5/20
Narımor By Atilla Heilbronn, Atilla Heilbronn, 16/20
Od Urla, Osman Sezener, 16/20
4 Toques-Prestigious Tables – 17/20-18,5/20
İstanbul
TURK FATİH TUTAK, Fatih Tutak, 18,5/20
Neolokal, Maksut Aşkar, 18/20
