Çocuklar İçin Rengarenk Yaz Menüleri

Yaz aylarını çocukların tatlı ihtiyacını meyvelerle rahatlıkla karşılayabildiğimiz için ayrıca seviyorum. Günde 2-3 porsiyon rengarenk meyveler servis etmenin tam zamanı. 1 porsiyonu her çocuğun kendi avuç içi büyüklüğü kadar meyve olarak düşünebiliriz. Meyveleri aç karnına değil yemeklerden sonra tercih etmek ve akşam saatleri yerine gün içinde tüketilmesine özen göstermek daha doğru olacaktır. Çocuklarımız için meyveleri organik tercih etmekte fayda var, miktar az olsun ama organik olsun diyorum her zaman. Özellikle çilek, şeftali ve üzüm en çok pestisit barındıran meyveler arasında yer alıyor. Organik ürüne ulaşamıyorsak; önce meyveleri musluk suyu altında iyice yıkamak, daha sonra geniş bir kapta karbonatlı suda (1 litre suya 1 çay kaşığı karbonat) 15 dakika bekletip, akabinde bol suda elle ovarak yıkadıktan sonra servis etmek bir ölçüde pestisitlerden arındırmaya yardımcı olacaktır. Meyvelerin kabuklarını soyarak tüketmek de yine önerilen çözümler arasında. Meyvede ölçüyü abartmamak olası pestisit maruziyetini azaltmak açısından da önemli.

Bu sayıda çocuklar için üç yaz menüsü hazırladım. Mevsim sebze ve meyveleriyle, karbonhidratıyla proteiniyle çocuklar için oldukça besleyici, birbirinden farklı seçenekler elinizin altında olsun istedim. Mevsimin hazinelerinden, C vitamini ve demir deposu yabani semizotunu hem çiğ halde içecekte hem de pişmiş halde yemekte kullandım, salata sevmeyen çocuklar için iki farklı seçenek olacaktır.

Çocuklara besinleri sunarken, besinlerin faydalarını anlatmak önemli. Bununla birlikte çocuklar sadece 'bu senin için faydalı' cümlesini duymaktan daha fazlasını hak ediyorlar. Çocukları, yaşlarına göre ne eksik ne de fazla bilgi sunmaya dikkat ederek gerektiği kadar bilgilendirebiliriz. Örneğin; domates, kapya biber, karpuz gibi kırmızı renkli ayın ürünlerini, çocuklara yaşlarına göre aşağıdaki gibi anlatabiliriz.

0-3 Yaş Arası: Domates, karpuz, kapya biber gibi kırmızı renkli meyve ve sebzeler kalbini güçlü yapar.

3-5 Yaş Arası: Domates, karpuz, kapya biber gibi kırmızı renkli sebze ve meyveler içinde likopen barındırır. Likopen senin kalbini ve vücudunu uzun süre zinde tutmana ve korumana yardımcı olur.

6-11 Yaş Arası: Domates, karpuz, kapya biber gibi kırmızı renkli sebze ve meyveler likopen içerir. Likopen bir antioksidandır. Antioksidanlar kalbini, cildini ve vücudundaki birçok organı uzun süre koruyucu görev üstlenir.

12 Yaş ve Üzeri: Likopen bir antioksidandır, başta domates olmak üzere ve kırmızı renkli sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunur. Güçlü bir antioksidan kaynağı olmasından dolayı vücudunu oksidatif stresten korur ve serbest radikallerle savaşır. Bu şekilde bizi kalp hastalıkları, kanser gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur.

Her renkte meyve sebze için bunun gibi bilgilendirmeleri aşırıya kaçmadan ve çocukları sıkmadan, sohbet esnasında konu edebiliriz. Çocukluk çağında bilinçli beslenme, çocuğunuzun sağlıklı büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur.

Tüm çocuklara sağlık ve lezzet dolu bir yaz dilerim.