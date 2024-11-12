Çocuklar İçin Rafine Şekersiz Tatlılar

Şeker konusu ebeveynleri en çok zorlayan konuların başında geliyor. Artık biliyoruz ki aşırı miktarda şeker tüketimi insan sağlığı için iyi sonuçlar doğurmuyor. Anne karnından itibaren, çocuklar yoğun şekerli tatlarla ne kadar erken tanışırlarsa ilerleyen yıllarda bu şekerli tatları tercih etme ihtimalleri o kadar artıyor. Burada bahsettiğimiz şeke; sebze, süt, yoğurt gibi besleyici içeriklerde doğal olarak ve az miktarda bulunan şeker değil, glisemik indeksi yüksek olan rafine şeker, ilave şekerler ve yüksek dozda fruktoz. Aşırı miktarda şeker tüketiminin çocuklara zararları neler olabilir? Glisemik indeks; bir yiyeceğin kan şekerini yükseltme hızı anlamına geliyor. Şeker yükü fazla olan, glisemik indeksi yüksek yiyecekler çocukların insülin dengesini bozarak sürekli bir şeyler yemek istemesine yol açıyor. Bu da çocukluk çağı obezitesine zemin hazırlayabiliyor. Aşırı miktarda şeker tüketiminin diş çürükleri, iç organlarda yağlanma, Tip 2 diyabet, yetersiz beslenme, öğrenme güçlükleri gibi olumsuz etkileri de olabiliyor. Çocuklar için önerilen şeker miktarı nedir? Amerikan Kalp Derneği (AHA), çocukların günlük şeker alımını 6 çay kaşığı şeker ile sınırlandırıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise günlük enerji alımının maksimum yüzde 10'unun şeker içeren yiyecek ve içeceklerden gelebileceğini söylüyor. Ebeveynler olarak, çocuklarımızın şeker tüketimi konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Çocuklarımızın tükettiği paketli gıdalarda içerik okumak çok önemli Satın aldığımız yiyeceğin etiketinde şeker yazmaması, içeriğinde şeker olmadığını ifade etmiyor. Bugünkü gıda sistemimizde şekerin altmıştan fazla farklı ismi mevcut. Ürün etiketlerini dikkatli okuyarak satın aldığımız ürünün ilave şeker içerip içermediğini anlayabiliriz. Bu konuda bize ipucu olabilecek iki detaydan biri, 'fructose, dextrose' gibi sonu '-ose' ile biten kelimeler; diğeri de 'şurup'(mısır şurubu, akçaağaç şurubu vb.) kelimesidir. Bu içerikleri gördüğümüzde ilave şeker içerdiğini anlayabiliriz. Bazı ürünlerin ambalajında 'ilave şeker içermez' yazsa da meyve suyu konsantresi içeriyor olabilir. Unutmayalım ki meyve suyu konsantreleri de şekerdir. Çocuklara bal gibi, keçiboynuzu özü gibi doğal ve besleyici ürünler verirken de şeker içerdiğini unutmamak ve miktarına dikkat etmek gerekiyor. Çocuklardan şeker alımını sınırlandırmak konusunda bir oto kontrol beklememiz çok da gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Ebeveynler olarak bu kontrolü bizim ele almamız çok daha sağlıklı olacaktır. Aynı şekilde, çocukların hiç ilave şeker tüketmemesini beklemek de günlük hayatta sürdürülebilir bir yaklaşım olmayacaktır. Çocuklara doğru bir dille şekerin dozunda tüketilmesi gereken bir besin olduğunu anlatmak, şeker tüketimini günlük rutinden çıkararak bir alışkanlık haline gelmesinin önüne geçmek, evde hazırladığımız tariflerde rafine şeker yerine dut, muz, hurma gibi doğal meyvelerden yararlanmak, meyve suları yerine meyvenin kendisini sunmak gibi önlemler alabiliriz. Her konuda olduğu gibi, şeker konusunda da dengeyi yakaladığımız sürece, şeker çocuklarımızın sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıkacaktır